Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет ресторанного картофельного пюре — этот шаг перед варкой сохраняет магию вкуса и цвета
Как военный проект превратился в символ роскоши: биография легендарного автомобиля
Украина на пороге бездны: заявление Зеленского назвали тупым на Западе
Запад попался в ловушку молчания: Россия раскрывает правду о терактах
Меня поразило: Цискаридзе рассказал, почему Тигран Кеосаян ему снился после визита в больницу к режиссёру
Пачка лапши решает проблему крыс: народный метод оказался беспощаднее профессиональной химии
Счёт идёт на месяцы: ООН бьёт тревогу по ядерному разоружению
Ракетный удар под запретом: США неожиданно пресекли мечты Киева
Тропики становятся ближе: уральские туристы получили маршрут, о котором давно мечтали

Лидер по вылову: как моллюск рапана превращает Азовское море в свою вотчину

1:37
Экономика

Среди промысловых беспозвоночных Азовского моря рапана является наиболее активно разрабатываемым ресурсом.

моллюск рапана
Фото: en.wikipedia.org by George Chernilevsky is licensed under free for commercial use
моллюск рапана

Зона распространения — Керченский пролив

Первоначально, с 2000 по 2009 годы, область распространения этого моллюска в Азовском море была ограничена Керченским проливом. Однако дальнейшие исследования выявили, что с увеличением солёности воды зона обитания моллюска значительно расширилась, охватив большую часть акватории. В период с 2020 по 2024 годы запасы рапаны оценивались в диапазоне от 20 до 25 тысяч тонн.

До 2020 года рапану добывали небольшие рыболовецкие бригады у берегов Керченского пролива. 

Вылов в Северном Приазовье

Позже началась промышленная добыча моллюска судами в южной части Азовского моря. В 2024 году, благодаря рекомендациям учёных, рыбопромышленники впервые организовали промысел рапаны в Бердянском и Белосарайском заливах.

В текущем году сезон добычи рапаны начался в Керченском проливе, но основным регионом по объёму вылова стало Северное Приазовье. Несмотря на штормовую погоду, к примеру, к 15 сентября было добыто 1998 тонн рапаны. По данным института, это самый высокий показатель, зафиксированный на эту дату за последние три года, передает Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Точка зрения
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Домашние животные
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Запад молчит, а Россия требует правды: США что-то скрывают о Северных потоках
Лукашенко взорвал всех: почему он назвал Трампа идеальным президентом
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя
Северные потоки — дело века: Россия заставит Запад ответить за теракт
Европа сошла с ума: Запад сделал заявление об умственных способностях ЕС
Кузнецов — пешка в чужой игре: Россия раскрывает карты Северных потоков
Северный поток под прицелом: Россия требует от Европы правды о теракте
Пещеры Налларбора открыли тайну: мумифицированное насекомое застыло во времени
Каре устарело, пикси больше не спасает: вот прическа, которая реально омолаживает
ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.