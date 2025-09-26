Лидер по вылову: как моллюск рапана превращает Азовское море в свою вотчину

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Среди промысловых беспозвоночных Азовского моря рапана является наиболее активно разрабатываемым ресурсом.

Фото: en.wikipedia.org by George Chernilevsky is licensed under free for commercial use моллюск рапана

Зона распространения — Керченский пролив

Первоначально, с 2000 по 2009 годы, область распространения этого моллюска в Азовском море была ограничена Керченским проливом. Однако дальнейшие исследования выявили, что с увеличением солёности воды зона обитания моллюска значительно расширилась, охватив большую часть акватории. В период с 2020 по 2024 годы запасы рапаны оценивались в диапазоне от 20 до 25 тысяч тонн.

До 2020 года рапану добывали небольшие рыболовецкие бригады у берегов Керченского пролива.

Вылов в Северном Приазовье

Позже началась промышленная добыча моллюска судами в южной части Азовского моря. В 2024 году, благодаря рекомендациям учёных, рыбопромышленники впервые организовали промысел рапаны в Бердянском и Белосарайском заливах.

В текущем году сезон добычи рапаны начался в Керченском проливе, но основным регионом по объёму вылова стало Северное Приазовье. Несмотря на штормовую погоду, к примеру, к 15 сентября было добыто 1998 тонн рапаны. По данным института, это самый высокий показатель, зафиксированный на эту дату за последние три года, передает Fishnews.