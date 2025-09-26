Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Тропическая формула иммунитета: два фрукта в день переписывают правила здоровья
Голливуд ждёт: Киркоров назвал имя певицы, которая могла бы блистать на Евровидении
Битва титанов: Boeing 777X против Airbus A350 — кто займет небо
Автомобиль молодеет на сотню тысяч километров: реальность скрученного одометра
Кусты превращаются в шедевры: растения, из которых делают зелёных львов и кубы
Божену Рынску наказали за оскорбления россиян: как она будет отвечать перед законом
Красота на кончиках пальцев: секреты идеального маникюра в одном наборе насадок
Этот продукт из кухни – секрет крепких костей и стройной фигуры: 3 доказанных факта

Не ждите: ваш чек — ключ к деньгам, если что-то пойдёт не так после покупки

1:22
Экономика

Юрист Елизавета Воробьева подчеркнула важность получения чека при совершении покупки. По её словам, невыдача чека кассиром может повлечь за собой штраф для торговой точки в размере от 150 до 300 тысяч рублей.

у кассы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
у кассы

Чек обязаны дать

В соответствии с федеральным законодательством, продавец обязан предоставить чек после оплаты, вне зависимости от запроса покупателя. Это связано с тем, что отсутствие чека значительно осложняет процедуру возврата или обмена приобретённого товара.

Елизавета Воробьева особо отметила, что в случае отказа продавца выдать чек под любым предлогом, необходимо настаивать на его получении или отказаться от покупки. Важно понимать, что выписка из банка или чек, выданный терминалом, не обладают юридической силой кассового чека и не могут заменить его при возникновении судебных разбирательств, пишет издание "Постньюс".

Свидетели отсутствуют иногда, а записи с камер могут не предоставить

Несмотря на то, что закон "О защите прав потребителей" допускает использование свидетельских показаний или записей с камер видеонаблюдения в магазине в качестве доказательств, в спорных ситуациях свидетели могут отсутствовать, а магазин имеет право отказать в предоставлении видеоматериалов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Новости спорта
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу Любовь Степушова Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Спектакль Не покидай меня Театра Всеволода Шиловского получил специальный приз фестиваля Золотой Феникс
Кубики вместо полива: после этого смешного секрета редис больше не горчит
Шейкер или бутылка: что реально удобнее брать с собой в спортзал каждый день
Гибриды вместо запрета: канцлер Германии предлагает компромисс Евросоюзу
Земля избежала катастрофы, но Луна под ударом: космос готовит страшное зрелище
Бархатное лакомство с тайным потенциалом: что происходит в организме после пары долек
Зеленые фильтры: эти растения помогут дышать легко даже в душной квартире
Индексация тарифов переносится: за что придётся платить больше с октября 2026 года
От Фороса до Коктебеля: курорты Крыма переполнены, несмотря на тревожные новости
Хочешь идеальную кожу? Открой для себя продукты, которые сделают чудо с твоей кожей изнутри
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.