Не ждите: ваш чек — ключ к деньгам, если что-то пойдёт не так после покупки

Юрист Елизавета Воробьева подчеркнула важность получения чека при совершении покупки. По её словам, невыдача чека кассиром может повлечь за собой штраф для торговой точки в размере от 150 до 300 тысяч рублей.

Чек обязаны дать

В соответствии с федеральным законодательством, продавец обязан предоставить чек после оплаты, вне зависимости от запроса покупателя. Это связано с тем, что отсутствие чека значительно осложняет процедуру возврата или обмена приобретённого товара.

Елизавета Воробьева особо отметила, что в случае отказа продавца выдать чек под любым предлогом, необходимо настаивать на его получении или отказаться от покупки. Важно понимать, что выписка из банка или чек, выданный терминалом, не обладают юридической силой кассового чека и не могут заменить его при возникновении судебных разбирательств, пишет издание "Постньюс".

Свидетели отсутствуют иногда, а записи с камер могут не предоставить

Несмотря на то, что закон "О защите прав потребителей" допускает использование свидетельских показаний или записей с камер видеонаблюдения в магазине в качестве доказательств, в спорных ситуациях свидетели могут отсутствовать, а магазин имеет право отказать в предоставлении видеоматериалов.