Гибриды вместо запрета: канцлер Германии предлагает компромисс Евросоюзу

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратился к Евросоюзу с настоятельным призывом пересмотреть намеченный на 2035 год дедлайн, фактически означающий запрет на использование двигателей внутреннего сгорания.
Немецкий политик намерен представить свою инициативу на неофициальной встрече лидеров ЕС, которая состоится 1 октября в Копенгагене, а также на регулярном ежеквартальном саммите в Брюсселе в конце следующего месяца.
"Я активно продвигаю идею: отменить запрет на двигатели внутреннего сгорания и разрешить использование гибридных установок", — заявил Мерц во время выступления в Берлине в пятницу.
Известно, что в начале 2023 года Евросоюз утвердил правила, согласно которым продажа новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями будет запрещена с 2035 года. Это означает, что автопроизводители должны свести к нулю выбросы углерода к концу следующего десятилетия, что представляет собой серьёзный вызов для автомобильной промышленности Германии, сообщает Bloomberg.
