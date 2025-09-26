Гибриды вместо запрета: канцлер Германии предлагает компромисс Евросоюзу

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратился к Евросоюзу с настоятельным призывом пересмотреть намеченный на 2035 год дедлайн, фактически означающий запрет на использование двигателей внутреннего сгорания.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

Немецкий политик намерен представить свою инициативу на неофициальной встрече лидеров ЕС, которая состоится 1 октября в Копенгагене, а также на регулярном ежеквартальном саммите в Брюсселе в конце следующего месяца.

"Я активно продвигаю идею: отменить запрет на двигатели внутреннего сгорания и разрешить использование гибридных установок", — заявил Мерц во время выступления в Берлине в пятницу.

Известно, что в начале 2023 года Евросоюз утвердил правила, согласно которым продажа новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями будет запрещена с 2035 года. Это означает, что автопроизводители должны свести к нулю выбросы углерода к концу следующего десятилетия, что представляет собой серьёзный вызов для автомобильной промышленности Германии, сообщает Bloomberg.