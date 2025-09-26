Подработка мечты: кто нарасхват в 2025 году — им открыты все двери

По мнению эксперта в сфере HR Елены Булкиной, в 2024 году самой востребованной сезонной профессией были продавцы мороженого.

В интервью MoneyTimes она также отметила, что наряду с ними в летний период спросом пользовались официанты и озеленители.

Официанты востребованы особенно на летних верандах, где нужно больше всего рабочих рук. Озеленители тоже необходимы, чтобы ухаживать за красивыми клумбами и зелёными насаждениями, так как одного "зелёного треста" не хватает для этой работы.

Для тех, кто ищет зимнюю подработку, Булкина предложила рассмотреть роль новогоднего волшебника.

"Под Новый год очень нужны Деды Морозы, Снегурочек полно, Дедов Морозов не хватает", — отметила она с улыбкой.