Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренажёры не спасут: ошибки в тренировке предплечий, которые делают 9 из 10 спортсменов
Эти слова водителей ДПС воспринимает как вызов: мелкая фраза, а последствий — на уголовный кодекс
Десерт, который удивит гостей: готовится из яблок и фиников за полчаса
Руки без возраста: оттенки маникюра, которые мгновенно стирают годы с кожи
Ющенко объявил войну России: СВО могло начаться 17 лет назад
Домашняя аптечка: секреты правильного набора и хранения лекарств
Секрет Красного пляжа: трава, которая осенью превращается в море огня
Офисный плен: сидячий образ жизни крадет ваше здоровье и приближает диабет
Стабильность без пустоты: доля свободных офисных площадей в столице держится на историческом минимуме

Подработка мечты: кто нарасхват в 2025 году — им открыты все двери

0:49
Экономика

По мнению эксперта в сфере HR Елены Булкиной, в 2024 году самой востребованной сезонной профессией были продавцы мороженого.

официантка
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
официантка

В интервью MoneyTimes она также отметила, что наряду с ними в летний период спросом пользовались официанты и озеленители. 

Официанты востребованы особенно на летних верандах, где нужно больше всего рабочих рук. Озеленители тоже необходимы, чтобы ухаживать за красивыми клумбами и зелёными насаждениями, так как одного "зелёного треста" не хватает для этой работы.

Для тех, кто ищет зимнюю подработку, Булкина предложила рассмотреть роль новогоднего волшебника.

"Под Новый год очень нужны Деды Морозы, Снегурочек полно, Дедов Морозов не хватает", — отметила она с улыбкой. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Экономика и бизнес
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу Любовь Степушова Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Руки без возраста: оттенки маникюра, которые мгновенно стирают годы с кожи
Ющенко объявил войну России: СВО могло начаться 17 лет назад
Домашняя аптечка: секреты правильного набора и хранения лекарств
Подработка мечты: кто нарасхват в 2025 году — им открыты все двери
Секрет Красного пляжа: трава, которая осенью превращается в море огня
Офисный плен: сидячий образ жизни крадет ваше здоровье и приближает диабет
Стабильность без пустоты: доля свободных офисных площадей в столице держится на историческом минимуме
Компенсации при увольнении: какие выплаты положены работнику при сокращении штата
Осушают дешевле, чем дренаж: вот какие растения работают как природные насосы
Когти, скорость и кость крокодила в зубах: в Патагонии нашли хищника, способного свергнуть тираннозавра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.