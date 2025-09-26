Российские активы хотят превратить в трофей: Германия подталкивает Европу к рискованному шагу

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к созданию правовой базы для разблокировки замороженных российских активов.

Он предложил направить средства на военную помощь Украине и принимать решения о закупках совместно с ЕС, используя 194 миллиарда евро, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, пишет Zero Hedge.

Напомним, Франция выступает против таких шагов, заявляя, что конфискация активов нарушит международное право. Французский лидер Эммануэль Макрон в недавнем интервью CBS News отметил, что важно соблюдать международные законы.

"Даже в текущих обстоятельствах изъятие активов у (российского) Центробанка представляется невозможным. По моему мнению, здесь ключевым моментом является доверие, и крайне необходимо, чтобы страны соблюдали и уважали нормы международного права", — сказал он.