Битва растительных масел: кто станет главным поставщиком в Индию

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики федерального центра "Агроэкспорт" прогнозируют, что Россия сможет укрепить свои позиции на индийском рынке подсолнечного масла в сезоне 2025-2026.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подсолнечное масло

Это связано с тем, что украинские поставщики могут изменить фокус своей работы с азиатского рынка на европейский.

Индия по-прежнему остаётся главным покупателем российского подсолнечного масла, занимая долю в 31-32%. За последние два сезона Россия отгрузила в Индию около 1,6-1,7 миллиона тонн подсолнечного масла. В долгосрочной перспективе ожидается, что Индия сохранит статус ведущего мирового импортёра растительных масел, что делает этот рынок приоритетным для российских компаний-экспортёров.

Эксперты считают, что России нужно активнее укреплять свои позиции на рынке подсолнечного масла, иначе стране предстоит столкнуться с серьёзной конкуренцией от поставщиков пальмового масла из Юго-Восточной Азии и соевого масла из Южной Америки, сообщает "Агроэксперт".