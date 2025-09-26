Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Третье чудо Регины Тодоренко: раскрыта страна, в которой телеведущая стала мамой
Пляжи уходят в прошлое: Пушкинская карта может открыть дорогу в деревни и на фермы
Европа отвергла бремя Украины: ответ Каллас Трампу
Горячая тарелка счастья: сливочный суп с сырком и ароматом детства
Живот растёт, даже если вы мало едите: гормональная игра без правил рушит фигуру
Ушёл к Создателю: Маргарита Симоньян высказалась о смерти Тиграна Кеосаяна
Собака из сказки: чем далматин покоряет семьи и почему с ним бывает непросто
Несвоевременная замена антифриза — прямой путь к капитальному ремонту: почему замена спасает систему
Тонкости идеального гардероба: приемы, которые подчеркнут вашу индивидуальность

Битва растительных масел: кто станет главным поставщиком в Индию

1:13
Экономика

Аналитики федерального центра "Агроэкспорт" прогнозируют, что Россия сможет укрепить свои позиции на индийском рынке подсолнечного масла в сезоне 2025-2026.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Это связано с тем, что украинские поставщики могут изменить фокус своей работы с азиатского рынка на европейский.

Индия по-прежнему остаётся главным покупателем российского подсолнечного масла, занимая долю в 31-32%. За последние два сезона Россия отгрузила в Индию около 1,6-1,7 миллиона тонн подсолнечного масла. В долгосрочной перспективе ожидается, что Индия сохранит статус ведущего мирового импортёра растительных масел, что делает этот рынок приоритетным для российских компаний-экспортёров.

Эксперты считают, что России нужно активнее укреплять свои позиции на рынке подсолнечного масла, иначе стране предстоит столкнуться с серьёзной конкуренцией от поставщиков пальмового масла из Юго-Восточной Азии и соевого масла из Южной Америки, сообщает "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Мир. Новости мира
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Европа отвергла бремя Украины: ответ Каллас Трампу
Горячая тарелка счастья: сливочный суп с сырком и ароматом детства
Живот растёт, даже если вы мало едите: гормональная игра без правил рушит фигуру
Ушёл к Создателю: Маргарита Симоньян высказалась о смерти Тиграна Кеосаяна
Собака из сказки: чем далматин покоряет семьи и почему с ним бывает непросто
Несвоевременная замена антифриза — прямой путь к капитальному ремонту: почему замена спасает систему
Тонкости идеального гардероба: приемы, которые подчеркнут вашу индивидуальность
Съедобный на вид гриб скрывает яд: эти находки в лесу смертельно опасны
Шёпот древних богов: Египет снова удивляет, проклятие безымянного царя ожило в подземной гробнице
Осень разрушает вашу кожу? Вот как восстановить её с помощью простых шагов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.