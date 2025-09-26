Битва растительных масел: кто станет главным поставщиком в Индию

Аналитики федерального центра "Агроэкспорт" прогнозируют, что Россия сможет укрепить свои позиции на индийском рынке подсолнечного масла в сезоне 2025-2026.
Это связано с тем, что украинские поставщики могут изменить фокус своей работы с азиатского рынка на европейский.
Индия по-прежнему остаётся главным покупателем российского подсолнечного масла, занимая долю в 31-32%. За последние два сезона Россия отгрузила в Индию около 1,6-1,7 миллиона тонн подсолнечного масла. В долгосрочной перспективе ожидается, что Индия сохранит статус ведущего мирового импортёра растительных масел, что делает этот рынок приоритетным для российских компаний-экспортёров.
Эксперты считают, что России нужно активнее укреплять свои позиции на рынке подсолнечного масла, иначе стране предстоит столкнуться с серьёзной конкуренцией от поставщиков пальмового масла из Юго-Восточной Азии и соевого масла из Южной Америки, сообщает "Агроэксперт".
