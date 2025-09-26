Скачок цен неизбежен: Трамп объявляет войну фармпроизводителям

Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на ряд товаров.
С 1 октября 2025 года будет введена 100-процентная пошлина на брендированные и запатентованные фармацевтические препараты. Трамп уточнил, что компании, которые уже начали строительство своих заводов в США, освобождаются от новых пошлин.
Кроме этого, Трамп сообщил о введении 50-процентной пошлины на импортные кухонные шкафы, туалетные столики для ванных комнат и сопутствующие товары, а также 30-процентной пошлины на мягкую мебель.
Эти меры могут привести к повышению цен на указанные товары, которые уже и так подорожали в последние месяцы, сообщает The Tribune со ссылкой на CNN.
