Удар по импорту редкоземельных металлов: два российских предприятия заключили соглашение

2:22
Экономика

ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) и АО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" ("У-У ППО") официально оформили соглашение о стратегическом партнёрстве.

Редкоземельные металлы
Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, US department of agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Редкоземельные металлы

Целью данного сотрудничества является замещение импортных поставок продукции, содержащей редкоземельные металлы (РЗМ) магнитной группы, о чем заявила пресс-служба СМЗ.

Укрепление позиций в отрасли

Предполагается, что партнёрство укрепит позиции обеих компаний в редкоземельной отрасли. В настоящий момент СМЗ завершает подготовку проектной документации для новой производственной площадки РЗМ, причем проект первой очереди уже получил одобрение от Госэкспертизы. Ожидается, что после запуска производства годовой объем выпуска готовой продукции составит около 2,5 тыс. тонн, включая РЗМ магнитной группы. Данный проект имеет статус приоритетного инвестиционного проекта в Прикамье, пишет РБК.

Согласно условиям соглашения, после ввода нового комплекса в эксплуатацию "У-У ППО" будет закупать редкоземельные металлы магниевой группы у СМЗ. Кроме того, стороны планируют совместную разработку инновационных продуктов с использованием РЗМ.

Проект по созданию 127 рабочих мест

Ранее сообщалось об инвестициях в размере более 7 млрд рублей для нового производства на СМЗ. Планируется создать 127 новых рабочих мест, а завершение проекта намечено на 2027 год.

Контрольный пакет передан "Росатому"

Напомним, что в конце 2024 года контрольный пакет акций СМЗ (89,4%) был передан группе компаний "Росатом" в качестве имущественного взноса. Гендиректор СМЗ Руслан Димухамедов отметил, что это позволит горнорудному дивизиону "Росатома" консолидировать всю цепочку — от добычи до производства РЗМ, а ключевой задачей станет развитие раздельного производства на СМЗ для увеличения производственных мощностей и обеспечения сырьевой независимости страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
