Урожайный год: сколько тонн рыбы добыли российские промысловики

Более 3,74 миллиона тонн рыбы выловлено российскими рыбаками. Почти 2,9 миллиона тонн от общего объема приходится на Дальневосточный бассейн, где сосредоточены основные рыбные промыслы.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Дальневосточный бассейн

В Дальневосточном бассейне освоено 1,76 миллиона тонн минтая, что на 61,3 тысячи тонн превышает показатель 2024 года. Вылов трески составил 92,9 тысячи тонн (плюс 2,2 тысячи тонн), тихоокеанской сельди — 398,5 тысячи тонн (плюс 72,6 тысячи тонн), тихоокеанских лососей — 333 тысячи тонн (плюс 108 тысяч тонн), камбалы — 56,8 тысячи тонн (прибавка в 2 тысячи тонн), сообщили в пресс-службе Росрыболовства агентству Fishnews.

Северный бассейн

Северный бассейн обеспечил 262,2 тысячи тонн улова. Трески добыто 138,2 тысячи тонн. Улов пикши достиг 45,9 тысячи тонн, что на 0,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году.

Западный бассейн

Западный бассейн внес вклад в 56,3 тысячи тонн. Вылов кильки составил 32 тысячи тонн (плюс 0,8 тысячи тонн), балтийской сельди (салаки) — 18,6 тысячи тонн.

Азово-Черноморский бассейн

В Азово-Черноморском бассейне добыча составила 34,3 тысячи тонн, превысив уровень 2024 года на 9,2 тысячи тонн. Хамсы выловили 12,6 тысячи тонн (плюс 3,4 тысячи тонн).

Волжско-Каспийский бассейн

Объём добычи в Волжско-Каспийском бассейне достиг 53,7 тысячи тонн, что на 0,8 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поймано 22,6 тысячи тонн кильки (плюс 1,9 тысячи тонн) и 9,5 тысячи тонн частиковых видов рыб.

Исключительные экономические зоны

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытом океане российский флот добыл 409,4 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 10,4% превосходит результат соответствующего периода 2024 года.

