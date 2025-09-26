Урожайный год: сколько тонн рыбы добыли российские промысловики

Более 3,74 миллиона тонн рыбы выловлено российскими рыбаками. Почти 2,9 миллиона тонн от общего объема приходится на Дальневосточный бассейн, где сосредоточены основные рыбные промыслы.
В Дальневосточном бассейне освоено 1,76 миллиона тонн минтая, что на 61,3 тысячи тонн превышает показатель 2024 года. Вылов трески составил 92,9 тысячи тонн (плюс 2,2 тысячи тонн), тихоокеанской сельди — 398,5 тысячи тонн (плюс 72,6 тысячи тонн), тихоокеанских лососей — 333 тысячи тонн (плюс 108 тысяч тонн), камбалы — 56,8 тысячи тонн (прибавка в 2 тысячи тонн), сообщили в пресс-службе Росрыболовства агентству Fishnews.
Северный бассейн обеспечил 262,2 тысячи тонн улова. Трески добыто 138,2 тысячи тонн. Улов пикши достиг 45,9 тысячи тонн, что на 0,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году.
Западный бассейн внес вклад в 56,3 тысячи тонн. Вылов кильки составил 32 тысячи тонн (плюс 0,8 тысячи тонн), балтийской сельди (салаки) — 18,6 тысячи тонн.
В Азово-Черноморском бассейне добыча составила 34,3 тысячи тонн, превысив уровень 2024 года на 9,2 тысячи тонн. Хамсы выловили 12,6 тысячи тонн (плюс 3,4 тысячи тонн).
Объём добычи в Волжско-Каспийском бассейне достиг 53,7 тысячи тонн, что на 0,8 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поймано 22,6 тысячи тонн кильки (плюс 1,9 тысячи тонн) и 9,5 тысячи тонн частиковых видов рыб.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытом океане российский флот добыл 409,4 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 10,4% превосходит результат соответствующего периода 2024 года.
