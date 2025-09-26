Новый транзитный узел? Китай увеличил импорт у Индонезии втрое

В августе Поднебесная закупила у Индонезии 2,7 миллиона тонн нефти, что эквивалентно примерно 630 тысячам баррелей ежедневно.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Трёхкратное повышение

Поставки в июле выросли в три раза по сравнению с июнем. Это вызывает вопросы, поскольку внутреннее производство Индонезии составляет около 600 тысяч баррелей в день, в то время как потребление почти втрое больше — около 1,7 миллиона баррелей.

Подобная ситуация напоминает схему, которую Китай, крупнейший потребитель иранской нефти, ранее применял с Малайзией. Хотя официально Китай прекратил импорт иранской нефти с середины 2022 года, он закупает у Малайзии объёмы, превышающие её собственную добычу. Это наводило на мысль, что под видом малайзийской нефти в Китай поступает иранское сырьё.

Закупки у Индонезии

За последние два месяца импорт нефти из Малайзии уменьшился более чем на треть. Это снижение совпадает с резким увеличением закупок у Индонезии, что может говорить о смене логистического маршрута для обхода санкций. Таким образом, вероятно, Индонезия стала новой транзитной точкой для поставок иранской нефти в Китай, согласно Oilcapital.ru.