Бизнес в тисках: как санкции изменили российские компании

Согласно исследованию, проведённому компанией "Актион Финансы", значительная часть российских предприятий (78%) отметила негативное воздействие антироссийских санкций в различной степени.

Серьёзно пострадали

Практически 60% заявили о серьезном влиянии санкций, подчеркнув наличие сложностей, но сохранение работоспособности, в то время как 19% столкнулись с крайне негативными последствиями, повлекшими за собой полную реорганизацию бизнеса, пишет Газета.Ru.

Проведение платежей

Более половины участников опроса (52%) внедрили альтернативные методы проведения платежей и валютных операций, 48% переориентировались на новых поставщиков из стран, поддерживающих Россию, 35% пересмотрели свои бизнес-модели, а 24% продолжают поиск действенных решений. Каждая седьмая компания (15%) была вынуждена замедлить темпы развития из-за введенных ограничений.

Свыше 40% опрошенных высказались за снятие финансовых санкций, затрагивающих систему SWIFT, валютные транзакции и доступ к западным финансовым рынкам. Около 25% респондентов считают необходимым отменить ограничения на ввоз оборудования и технологий.

Меры поддержки

Приблизительно половина опрошенных назвала льготное кредитование и государственные субсидии (54%), открытие новых рынков через сотрудничество с дружественными странами (49%), а также развитие параллельного импорта (46%) наиболее эффективными мерами поддержки.

Около 60% компаний прогнозируют частичное ослабление санкционного давления в ближайшие три-пять лет, при этом более трети (37%) надеются на частичную отмену санкций уже в течение следующего года.