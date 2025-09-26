Бизнес в тисках: как санкции изменили российские компании

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно исследованию, проведённому компанией "Актион Финансы", значительная часть российских предприятий (78%) отметила негативное воздействие антироссийских санкций в различной степени.

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Серьёзно пострадали

Практически 60% заявили о серьезном влиянии санкций, подчеркнув наличие сложностей, но сохранение работоспособности, в то время как 19% столкнулись с крайне негативными последствиями, повлекшими за собой полную реорганизацию бизнеса, пишет Газета.Ru.

Проведение платежей

Более половины участников опроса (52%) внедрили альтернативные методы проведения платежей и валютных операций, 48% переориентировались на новых поставщиков из стран, поддерживающих Россию, 35% пересмотрели свои бизнес-модели, а 24% продолжают поиск действенных решений. Каждая седьмая компания (15%) была вынуждена замедлить темпы развития из-за введенных ограничений.

Свыше 40% опрошенных высказались за снятие финансовых санкций, затрагивающих систему SWIFT, валютные транзакции и доступ к западным финансовым рынкам. Около 25% респондентов считают необходимым отменить ограничения на ввоз оборудования и технологий.

Меры поддержки

Приблизительно половина опрошенных назвала льготное кредитование и государственные субсидии (54%), открытие новых рынков через сотрудничество с дружественными странами (49%), а также развитие параллельного импорта (46%) наиболее эффективными мерами поддержки.

Около 60% компаний прогнозируют частичное ослабление санкционного давления в ближайшие три-пять лет, при этом более трети (37%) надеются на частичную отмену санкций уже в течение следующего года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
