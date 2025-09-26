Золотовалютные запасы России достигли нового пика? На сколько увеличились резервы за неделю

За период с 12 по 19 сентября золотовалютные запасы Российской Федерации показали увеличение на 1,1%, обновив максимальное значение. Информация об этом представлена на официальном сайте Центрального банка.
В сообщении регулятора говорится, что на 19 сентября 2025 года общий объём международных резервов достиг 712,6 миллиарда долларов США, что на 7,5 миллиарда долларов США больше, чем неделей ранее. Отмечается, что основной причиной роста стала благоприятная переоценка активов.
По данным на 1 августа, международные резервы равнялись 676,4 миллиарда долларов США. Предыдущий пик был установлен 25 июля 2025 года, когда показатель достиг 695,5 миллиарда долларов США, пишет Газета.Ru.
Международные резервы, известные как золотовалютные резервы, представляют собой активы высокой ликвидности, находящиеся в управлении Центрального банка и правительства. Они включают в себя золото в монетарной форме, специальные права заимствования, резервную позицию страны в МВФ и валютные средства, хранящиеся за рубежом.
