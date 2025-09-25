Грузовой король и пассажирский лидер: кто движет российскую логистику

За два десятилетия сеть качественных дорог в России увеличилась на существенные 71%.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey emcomeau, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная трасса

Однако, следует отметить, что за последние пять лет темпы роста инфраструктуры несколько снизились, зафиксировав увеличение на 3,7%.

Ключевые показатели по регионам

Анализ десяти ключевых показателей логистического развития в различных регионах страны, основанный на общедоступных данных, выявил лидеров, среди которых выделяются Московский регион, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Севастополь, Нижегородская область и Краснодарский край. "Ведомости. Страна" изучили факторы, обеспечившие этим субъектам РФ передовые позиции в сфере логистики:

В частности, наибольшая насыщенность дорожной сетью после Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя наблюдается в Московской и Белгородской областях.

Республика Татарстан и Кубань также характеризуются высокой степенью развития транспортной инфраструктуры, наряду со столичными регионами.

Наименее загруженные автомобильные дороги отмечены в Новгородской и Псковской областях.

По объему автомобильных грузоперевозок лидирует Республика Татарстан, а Московская область занимает первое место по пассажирским перевозкам автобусным транспортом.

Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика и Севастополь демонстрируют самые высокие темпы роста плотности дорог за период с 2020 по 2025 год, согласно информации Росстата.

Наиболее значимый вклад в региональную экономику транспортный сектор оказывает в Приморском крае.

Протяжённость дорог увеличилась

К началу 2025 года общая протяженность автомобильных и железнодорожных магистралей достигла отметки в 793 000 км, что заметно превышает показатель начала 2005 года, составлявший 462 000 км.