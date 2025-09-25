Забудьте о симптомах: представлен новый метод диагностики депрессии и шизофрении

Российские учёные сделали важное открытие: развитие депрессии и шизофрении связано с изменениями в липидном составе плазмы крови. Это значит, что теперь можно использовать липидные биомаркеры для диагностики этих состояний.
Как сообщает пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ), ранее диагноз ставился на основе симптомов, но теперь, благодаря открытию, врачи смогут использовать объективные биологические маркеры, которые дополнительно помогут в оценке состояния пациентов, пишет "Царьград".
Для своих исследований учёные проанализировали плазму крови 416 пациентов с психотическими и аффективными расстройствами, а также 272 здоровых добровольцев из Москвы и Уфы. На основании полученных данных они разработали систему машинного обучения, которая может с 83% точностью выявлять шизофрению и депрессию.
Домашние питомцы и дикие животные способны передавать человеку опасные инфекции. Какие болезни представляют наибольшую угрозу и как себя защитить?