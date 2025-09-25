Забудьте о симптомах: представлен новый метод диагностики депрессии и шизофрении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
 Российские учёные сделали важное открытие: развитие депрессии и шизофрении связано с изменениями в липидном составе плазмы крови. Это значит, что теперь можно использовать липидные биомаркеры для диагностики этих состояний.

Фото: www.freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info
Использование биомаркеров

Как сообщает пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ), ранее диагноз ставился на основе симптомов, но теперь, благодаря открытию, врачи смогут использовать объективные биологические маркеры, которые дополнительно помогут в оценке состояния пациентов,  пишет "Царьград".

Система машинного обучения

Для своих исследований учёные проанализировали плазму крови 416 пациентов с психотическими и аффективными расстройствами, а также 272 здоровых добровольцев из Москвы и Уфы. На основании полученных данных они разработали систему машинного обучения, которая может с 83% точностью выявлять шизофрению и депрессию. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
