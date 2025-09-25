Морской мост без границ: новые паромы повезут грузы в Калининград по рельсам

Экономика

Правительство России приступило к разработке специальной программы для инфраструктурного проекта, цель которого — построить два парома для Калининградской области. Как только программа будет утверждена, выберут верфь для строительства этих судов, сообщается в пресс-службе Росморпорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Калининград, Россия

Доля морских перевозок растёт

В июне губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в 2024 году доля морских перевозок грузов в регионе достигла 60% от общего объёма транспортировки, включая железнодорожный и автомобильный транспорт, и эта доля будет только расти. На данный момент для морских перевозок в регион работает около 28 судов, и этих мощностей достаточно.

Впереди новые проекты

Однако с учётом планируемого развития множества новых проектов в регионе необходимо расширение морских перевозок. Губернатор также отметил, что к 2029 году планируется завершение строительства двух железнодорожных паромов для улучшения морских грузоперевозок, сообщает ТАСС.