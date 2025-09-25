Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что съесть вечером, чтобы спорт помог фигуре, а не обернулся лишними килограммами
Страна сумасшедших: ТЦК на Украине отправляют на фронт шизофреников
Секретный план НАТО: Запад собирается уничтожать российские самолёты
Палестина воскреснет: Саудовская Аравия дала неожиданную надежду миру
Секретное послание Трампа Путину: НАТО раскрыло истинный смысл слов президента США
Хотели похрустеть груздями, а получили скорую: грибные ошибки без права на дубль
Украинская недосказанность: Зеленская сделала странное заявление о разговоре с первой леди США
Шелковистый голландский соус превращает обычное яйцо в ресторанное блюдо
Волосы будут как в рекламе: этот секрет ухода за кожей головы вернёт локонам свежесть и ускорит их рост

Морской мост без границ: новые паромы повезут грузы в Калининград по рельсам

1:10
Экономика

Правительство России приступило к разработке специальной программы для инфраструктурного проекта, цель которого — построить два парома для Калининградской области. Как только программа будет утверждена, выберут верфь для строительства этих судов, сообщается в пресс-службе Росморпорта.

Калининград, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Калининград, Россия

Доля морских перевозок растёт

В июне губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в 2024 году доля морских перевозок грузов в регионе достигла 60% от общего объёма транспортировки, включая железнодорожный и автомобильный транспорт, и эта доля будет только расти. На данный момент для морских перевозок в регион работает около 28 судов, и этих мощностей достаточно.

Впереди новые проекты

Однако с учётом планируемого развития множества новых проектов в регионе необходимо расширение морских перевозок. Губернатор также отметил, что к 2029 году планируется завершение строительства двух железнодорожных паромов для улучшения морских грузоперевозок, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Популярное
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу

Домашние питомцы и дикие животные способны передавать человеку опасные инфекции. Какие болезни представляют наибольшую угрозу и как себя защитить?

Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Что съесть вечером, чтобы спорт помог фигуре, а не обернулся лишними килограммами
Страна сумасшедших: ТЦК на Украине отправляют на фронт шизофреников
Секретный план НАТО: Запад собирается уничтожать российские самолёты
Палестина воскреснет: Саудовская Аравия дала неожиданную надежду миру
Секретное послание Трампа Путину: НАТО раскрыло истинный смысл слов президента США
Хотели похрустеть груздями, а получили скорую: грибные ошибки без права на дубль
Украинская недосказанность: Зеленская сделала странное заявление о разговоре с первой леди США
Шелковистый голландский соус превращает обычное яйцо в ресторанное блюдо
Волосы будут как в рекламе: этот секрет ухода за кожей головы вернёт локонам свежесть и ускорит их рост
Неожиданно: Артемий Лебедев нашёл предмет из СССР в южноафриканском отеле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.