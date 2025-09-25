Ноябрь станет чёрным месяцем для автолюбителей? Почему нужно поторопиться с покупкой машины

Бизнес-эксперт, экс-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков советует поторопиться с покупкой машины до ноября, поскольку с 1 ноября вводится дополнительный утильсбор, который повлечёт за собой повышение цен на автомобили.

Об этом он сообщил в интервью MoneyTimes. По его словам, стоимость машин может увеличиться от одного до трёх миллионов рублей, так как в бюджете на 2026-2028 годы заложено получение 2 триллионов рублей от утильсбора.

Всё зависит от дилерского центра

Моженков также отметил, что подорожание уже выставленных на продажу автомобилей зависит от конкретного дилерского центра: в некоторых местах, где есть запасы, цены могут не подниматься, а в других — наоборот, могут вырасти, так как дилеры будут ожидать увеличения спроса.

Осеннее оживление на авторынке

Несмотря на то что летом авторынок немного утих, специалист уверен, что осень принесёт оживление в этой сфере.

"Я думаю, что сейчас в сентябре — октябре он многое отыграет, потому что многие сейчас пойдут покупать машины до подорожания по утильсбору", — сказал собеседник.