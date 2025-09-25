Секрет долгожителей раскрыт: тело можно чинить, как машину — вопрос лишь в деталях

Идея о том, что искусственный интеллект способен продлить жизнь человека далеко за привычные рамки, уже не звучит как сюжет научной фантастики. Сегодня в России обсуждают возможность создания дорожной карты, которая позволит при помощи технологий увеличить продолжительность жизни до 120 лет и более. В центре этой дискуссии — Андрей Андрианов, генеральный директор компании "Росатом металлтех", выступивший на международном форуме по атомным и смежным отраслям.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Мир протезов

"Искусственному интеллекту можно вполне поручить сформировать образ человека в возрасте 120 и более лет, можно даже начать с 80-90 лет", — сказал генеральный директор "Росатом металлтех" Андрей Андрианов.

По его словам, с помощью ИИ можно разработать своеобразную "карту техобслуживания" организма. В ней будет прописано, какие медицинские вмешательства и в каком возрасте позволят человеку поддерживать здоровье и активность.

Концепция цифровой дорожной карты

Суть предложения заключается в том, чтобы создать модели, прогнозирующие состояние организма на протяжении десятилетий. Например, в них можно предусмотреть замену суставов к 70 годам или протезирование сердца ближе к 90. Такой подход позволяет системно рассматривать старение, делая акцент не на борьбе с возрастом, а на плановом обслуживании человеческого тела.

По мнению Андрианова, ИИ в этой схеме выступает не как фантастический суперразум, а скорее как мощный "калькулятор", способный быстро анализировать колоссальные массивы данных.

"[Созданные при помощи] ИИ различные модели необходимо вывести на обсуждение высококвалифицированного медицинского научного сообщества", — пояснил генеральный директор "Росатом металлтех" Андрей Андрианов.

Сравнение: традиционный подход и модель "техобслуживания"

Подход Характеристика Результат Классическая медицина Лечение болезней по факту их появления Снижение качества жизни, частые вмешательства Дорожная карта Плановое обновление органов и суставов, профилактика Продление активного долголетия до 120-150 лет А что если… Что если через 20 лет появятся клиники, предлагающие подписку на продление жизни? Пациенту раз в несколько лет будут заменять "износившиеся" части тела, корректировать генетику и обновлять импланты, как сегодня обслуживают автомобиль. Такой сценарий уже не выглядит фантастикой. FAQ Как выбрать медицинский сервис для долгосрочного наблюдения?

Ориентируйтесь на клиники, предлагающие комплексные программы — генетические тесты, кардиомониторинг, цифровые карты здоровья. Сколько стоит продление жизни с помощью протезирования и технологий?

Сегодня эндопротезирование сустава стоит от 300 тысяч рублей, имплантация искусственного сердца — миллионы. В будущем цены могут снизиться за счёт массового производства. Что лучше для здоровья: ИИ-подход или классическая медицина?

Идеально — их сочетание. Классическая медицина решает острые проблемы, а ИИ помогает заранее прогнозировать и предотвращать. Мифы и правда Миф: дожить до 120 лет невозможно.

Правда: уже есть зафиксированные случаи людей старше 115 лет, а технологии расширяют эти пределы.

Миф: протезы и импланты ухудшают качество жизни.

Правда: современные материалы (титан, тантал) делают эндопротезы более долговечными и удобными.

Миф: ИИ заменит врачей.

Правда: искусственный интеллект лишь помогает врачам анализировать данные, решение остаётся за человеком. Сон и психология Долголетие невозможно без качественного сна. Недосып усиливает процессы старения, снижает иммунитет и повышает риск болезней сердца. Современные гаджеты, отслеживающие фазы сна, помогают вовремя корректировать режим. Три интересных факта Пористый тантал, разработанный для атомной отрасли, теперь используется в эндопротезировании суставов. Цирконий и его сплавы, применявшиеся в ядерных реакторах, нашли применение в стоматологии. По прогнозам исследователей, к 2050 году число людей старше 100 лет в мире может вырасти в 10 раз. Исторический контекст 1960-е: первые протезы суставов из нержавеющей стали.

1980-е: использование титана в медицине.

2000-е: внедрение биосовместимых покрытий и компьютерной диагностики.

2020-е: развитие ИИ-моделей для прогнозирования здоровья.

2030-е (ожидание): создание комплексных карт долголетия.