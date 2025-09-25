Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колёса решают судьбу: одна зима без замены — и автомобиль становится вашим врагом
Осенний цветник с эффектом брони: растения превращают сад в зону, закрытую для насекомых
Раздвоение личности? Известный финский актёр зарабатывает миллионы в России, критикуя СВО
Что скрывала скала: в Турции нашли римский стадион
Цена мечты: сколько стоит взойти на Манаслу и кто смог это сделать без кислородных баллонов
Хватит сливать деньги в канализацию: 4 способа использовать воду после стирки
Опасная черта: Алёна Кравец подозревает у себя серьёзную болезнь после скандала с дочерью
Столовая имеет целью дать здоровую пищу по возможности за дешевую плату… — писала газета Русское Слово 26 сентября 1908 года
Собачьи уши — это паспорт, который мы читаем неправильно: висячие визы открывают все двери

Секрет долгожителей раскрыт: тело можно чинить, как машину — вопрос лишь в деталях

5:54
Экономика

Идея о том, что искусственный интеллект способен продлить жизнь человека далеко за привычные рамки, уже не звучит как сюжет научной фантастики. Сегодня в России обсуждают возможность создания дорожной карты, которая позволит при помощи технологий увеличить продолжительность жизни до 120 лет и более. В центре этой дискуссии — Андрей Андрианов, генеральный директор компании "Росатом металлтех", выступивший на международном форуме по атомным и смежным отраслям.

Мир протезов
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мир протезов

"Искусственному интеллекту можно вполне поручить сформировать образ человека в возрасте 120 и более лет, можно даже начать с 80-90 лет", — сказал генеральный директор "Росатом металлтех" Андрей Андрианов.

По его словам, с помощью ИИ можно разработать своеобразную "карту техобслуживания" организма. В ней будет прописано, какие медицинские вмешательства и в каком возрасте позволят человеку поддерживать здоровье и активность.

Концепция цифровой дорожной карты

Суть предложения заключается в том, чтобы создать модели, прогнозирующие состояние организма на протяжении десятилетий. Например, в них можно предусмотреть замену суставов к 70 годам или протезирование сердца ближе к 90. Такой подход позволяет системно рассматривать старение, делая акцент не на борьбе с возрастом, а на плановом обслуживании человеческого тела.

По мнению Андрианова, ИИ в этой схеме выступает не как фантастический суперразум, а скорее как мощный "калькулятор", способный быстро анализировать колоссальные массивы данных.

"[Созданные при помощи] ИИ различные модели необходимо вывести на обсуждение высококвалифицированного медицинского научного сообщества", — пояснил генеральный директор "Росатом металлтех" Андрей Андрианов.

Сравнение: традиционный подход и модель "техобслуживания"

Подход Характеристика Результат
Классическая медицина Лечение болезней по факту их появления Снижение качества жизни, частые вмешательства
Дорожная карта Плановое обновление органов и суставов, профилактика Продление активного долголетия до 120-150 лет

А что если…

Что если через 20 лет появятся клиники, предлагающие подписку на продление жизни? Пациенту раз в несколько лет будут заменять "износившиеся" части тела, корректировать генетику и обновлять импланты, как сегодня обслуживают автомобиль. Такой сценарий уже не выглядит фантастикой.

FAQ

Как выбрать медицинский сервис для долгосрочного наблюдения?
Ориентируйтесь на клиники, предлагающие комплексные программы — генетические тесты, кардиомониторинг, цифровые карты здоровья.

Сколько стоит продление жизни с помощью протезирования и технологий?
Сегодня эндопротезирование сустава стоит от 300 тысяч рублей, имплантация искусственного сердца — миллионы. В будущем цены могут снизиться за счёт массового производства.

Что лучше для здоровья: ИИ-подход или классическая медицина?
Идеально — их сочетание. Классическая медицина решает острые проблемы, а ИИ помогает заранее прогнозировать и предотвращать.

Мифы и правда

  • Миф: дожить до 120 лет невозможно.
    Правда: уже есть зафиксированные случаи людей старше 115 лет, а технологии расширяют эти пределы.

  • Миф: протезы и импланты ухудшают качество жизни.
    Правда: современные материалы (титан, тантал) делают эндопротезы более долговечными и удобными.

  • Миф: ИИ заменит врачей.
    Правда: искусственный интеллект лишь помогает врачам анализировать данные, решение остаётся за человеком.

Сон и психология

Долголетие невозможно без качественного сна. Недосып усиливает процессы старения, снижает иммунитет и повышает риск болезней сердца. Современные гаджеты, отслеживающие фазы сна, помогают вовремя корректировать режим.

Три интересных факта

  1. Пористый тантал, разработанный для атомной отрасли, теперь используется в эндопротезировании суставов.

  2. Цирконий и его сплавы, применявшиеся в ядерных реакторах, нашли применение в стоматологии.

  3. По прогнозам исследователей, к 2050 году число людей старше 100 лет в мире может вырасти в 10 раз.

Исторический контекст

  • 1960-е: первые протезы суставов из нержавеющей стали.

  • 1980-е: использование титана в медицине.

  • 2000-е: внедрение биосовместимых покрытий и компьютерной диагностики.

  • 2020-е: развитие ИИ-моделей для прогнозирования здоровья.

  • 2030-е (ожидание): создание комплексных карт долголетия.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Точка зрения
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Популярное
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу

Домашние питомцы и дикие животные способны передавать человеку опасные инфекции. Какие болезни представляют наибольшую угрозу и как себя защитить?

Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Собачьи уши — это паспорт, который мы читаем неправильно: висячие визы открывают все двери
Приговор Блиновской: адвокат раскрыла правду о шансах на УДО
Пятиминутный хит к пиву: сосиски в японской темпуре с хрустящей корочкой
Хватит откладывать: 3 упражнения, чтобы триумфально вернуться к спорту после долгого перерыва
Качественный мотор погибает от некачественного топлива: как двигатель кричит о помощи
ИИ создаёт материалы будущего, но без российских данных он слеп — вот в чём загвоздка
Бразилия устанавливает новый стандарт: что изменится для туристов в отелях этой зимой
Монстр из глубин? Гигантские ядовитые медузы Чёрному морю не грозят, но есть нюанс
Киркоров и Бузова делают кое-что наедине: скандальный поцелуй — лишь вершина айсберга их отношений
Прыщи не уходят после 30: почему каждая пятая женщина остаётся пленницей акне всю жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.