Вставляют палки в колёса: ключевой игрок авторынка Bosch уволит тысячи сотрудников

Экономика

В связи с усилением конкуренции и стагнацией автомобильного рынка Европы крупнейший производитель автококомпонентов Bosch (Германия) планирует сократить около 13 000 рабочих мест.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Hoffmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Bosch логотив

Маркус Хайн, член правления Bosch, ответственный за направление мобильности, отметил, что геополитическая обстановка и торговые ограничения, в частности тарифы, создают серьёзные вызовы для всех компаний, работающих в отрасли. Эти факторы обуславливают необходимость принятия мер по оптимизации деятельности.

Компания, производящая широкий спектр продукции, от систем зажигания до программного обеспечения для автономного управления, активно инвестирует в перспективные технологии. На конец предыдущего года штат сотрудников Bosch насчитывал 417 900 человек, пишет Bloomberg.