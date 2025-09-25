Бюджетникам заплатят больше: увеличенные выплаты в ноябре, но повышение с 1 октября

Экономика

С 1 октября 2025 года ожидается увеличение оплаты труда для работников, финансируемых из государственного бюджета.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Кому увеличат зарплату

Данная мера коснётся граждан, работающих в государственных организациях, таких как школы, больницы, учреждения культуры, социальной поддержки и других важных секторов. По словам Марии Басовой, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, запланировано повышение должностных окладов для федеральных государственных служащих, а также для персонала, занятого в государственных и муниципальных структурах.

Басова пояснила, что предполагаемая индексация заработных плат призвана увеличить доходы военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и некоторых других групп населения. В соответствии с постановлением, пенсии военных пенсионеров также будут увеличены с 1 октября 2025 года. Перерасчёт будет выполнен автоматически на основе обновлённых данных о заработной плате, передаёт tmn.aif.ru.

Установлен новый коэффициент

Первоначально предполагалось, что индексация составит 4,5%, однако правительство пересмотрело этот показатель, учитывая текущий уровень инфляции. Постановлением № 1390, принятым 10 сентября 2025 года, установлен новый коэффициент — 7,6%.

Дмитрий Морковкин, доцент Финансового университета, обращает внимание на то, что индексируются именно базовые ставки, которые служат основой для расчета всех дополнительных выплат. Первая заработная плата с учётом индексации будет начислена за октябрь и выплачена работникам в первых числах ноября.

Морковкин также подчеркнул, что, несмотря на то, что данное постановление не требует от частных компаний обязательного повышения зарплат, регулярная индексация помогает смягчить рост цен на товары и услуги, поддерживая тем самым бюджетников. Это способствует улучшению финансового благополучия работников и их семей, а также оказывает позитивное воздействие на экономику за счет увеличения потребительского спроса.