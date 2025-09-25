Коктейль из сахара и бактерий: как газировка подрывает ваше здоровье

Популярность газированных напитков снижается, так как множество исследований указывают на их негативное влияние на здоровье (риск ожирения, диабета 2-го типа и проблем с зубами).
Новое исследование из Германии показало, что регулярное употребление безалкогольных напитков также может повышать риск депрессии. Учёные обнаружили, что газировка увеличивает количество кишечных бактерий типа Eggerthella, связанных с депрессией, особенно у женщин.
Доктор Шармили Эдвин Танараджа из Университетской клиники Франкфурта подчёркивает важность правильного питания. В ходе исследования были проанализированы данные 405 людей с депрессивными расстройствами и 527 здоровых участников, при этом отслеживалось их потребление газировки и симптомы психических расстройств, а также использовались образцы кала для диагностики микрофлоры.
Учёные связали вышеупомянутое повышение уровня бактерий Eggerthella с ухудшением психического здоровья, в то время как значительной связи у мужчин не было обнаружено. Сахар в газировке вреден для микробиома: количество полезных бактерий снижается, а микроорганизмов, вызывающих воспаления, растёт.
