Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удары по Сане: Израиль атаковал мозговой центр хуситов
Миллиарды на ветер: аудиторы США раскрыли пропавшие деньги на Украине
Рютте замолчал: вот что НАТО скрывает о якобы российских дронах в Европе
Агрессивный сигнал провоцирует конфликт: как водителю избежать опасной ситуации
Очень уродливая птица: Меркель вспомнила о прозвище
Правителей сожгли вместе с символами власти: археологи раскрыли шокирующую сцену конца династии
Бессмертие отменяется: почему природа сильнее всех биотехнологий
Калининград наступает на пятки Сочи: почему Балтика стала моднее Чёрного моря
Осенняя ловушка для огурцов: как сохранить урожай, когда листья начали умирать

Почему на заправках нет бензина? Раскрыта правда о дефиците топлива

Экономика

В России нет дефицита бензина, отсутствие его на отдельных заправках связано с тем, что независимым сетям стало невыгодно продавать топливо. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Затраты на автопутешествие
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Затраты на автопутешествие

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года. Кроме того, на этот же срок введен запрет на вывоз дизельного топлива для компаний, не являющихся производителями.

Эксперт пояснил, что запрет на экспорт введен как мера для стабилизации рынка.

"Ограничения нужны, чтобы топливо не уходило за рубеж и оставалось внутри страны. Это помогает сбалансировать предложение и спрос и снизить давление на внутренние цены", — сказал он.

Юшков отметил, что разговоры о дефиците топлива не отражают реальной картины.

"Когда пишут, что в регионах нет бензина, это не значит, что он полностью отсутствует. Речь идет о том, что на отдельных заправках независимых операторов нет 92-го и 95-го бензина, хотя дизель там продается. На станциях крупных вертикально интегрированных компаний топливо есть в полном объеме", — пояснил эксперт.

По его словам, проблема связана с тем, что независимые АЗС закупают бензин на бирже по высоким ценам, а продавать дороже они не могут.

"В рознице цену поднять нельзя — мешает конкуренция с крупными компаниями и контроль ФАС. Получается, что независимые заправки работают в убыток, поэтому они просто перестают торговать бензином", — отметил Юшков.

Он подчеркнул, что нынешние сложности носят экономический характер, хотя риск перехода к реальному дефициту сохраняется.

"Да, есть риски того, что постепенно мы перейдем к физическому дефициту, потому что многие НПЗ проводят внеплановые ремонты. В этом случае бензина действительно может не хватать. Но сейчас ситуация именно экономическая", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Домашние животные
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя Любовь Степушова Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Последние материалы
Нейтраль ломает автомат быстрее ям на дороге: почему режим N опаснее, чем кажется
Нина Добрев и Шон Уайт расстались: появление Зака Эфрона всё усложнило
Семена вместо ботокса: кожа подтянется, а овал лица вернётся без уколов и боли
Когда листья падают, начинается борьба: подготовьте свой сад к зиме, чтобы он удивил весной
Плов в съедобном горшочке: эффектное блюдо, которое удивит гостей
Две железные легенды: секретный арсенал, о котором не рассказывают фитнес-тренеры
Эволюционный парадокс: почему в океане выгоднее быть дочерью, а не сыном
Корабль-монстр у берегов Красного моря: пережил исторический момент — Египет снова удивил туристов
Саркози пал: бывший президент Франции получил тюремный срок
Почки кричат о помощи: 6 роковых ошибок, которые мы совершаем каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.