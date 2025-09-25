Почему на заправках нет бензина? Раскрыта правда о дефиците топлива

В России нет дефицита бензина, отсутствие его на отдельных заправках связано с тем, что независимым сетям стало невыгодно продавать топливо. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Затраты на автопутешествие

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года. Кроме того, на этот же срок введен запрет на вывоз дизельного топлива для компаний, не являющихся производителями.

Эксперт пояснил, что запрет на экспорт введен как мера для стабилизации рынка.

"Ограничения нужны, чтобы топливо не уходило за рубеж и оставалось внутри страны. Это помогает сбалансировать предложение и спрос и снизить давление на внутренние цены", — сказал он.

Юшков отметил, что разговоры о дефиците топлива не отражают реальной картины.

"Когда пишут, что в регионах нет бензина, это не значит, что он полностью отсутствует. Речь идет о том, что на отдельных заправках независимых операторов нет 92-го и 95-го бензина, хотя дизель там продается. На станциях крупных вертикально интегрированных компаний топливо есть в полном объеме", — пояснил эксперт.

По его словам, проблема связана с тем, что независимые АЗС закупают бензин на бирже по высоким ценам, а продавать дороже они не могут.

"В рознице цену поднять нельзя — мешает конкуренция с крупными компаниями и контроль ФАС. Получается, что независимые заправки работают в убыток, поэтому они просто перестают торговать бензином", — отметил Юшков.

Он подчеркнул, что нынешние сложности носят экономический характер, хотя риск перехода к реальному дефициту сохраняется.

"Да, есть риски того, что постепенно мы перейдем к физическому дефициту, потому что многие НПЗ проводят внеплановые ремонты. В этом случае бензина действительно может не хватать. Но сейчас ситуация именно экономическая", — заключил эксперт.