Глаза и уши клиентов: зачем рыбному рынку нужны посредники, если можно продать напрямую

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Роль трейдера на рыбном рынке намного сложнее, чем просто перепродажа рыбы. По словам Гузель Ахмеевой, коммерческого директора компании "Икорный.ПРО", трейдеры выполняют функции аналитиков, логистов и консультантов, обеспечивая качество продукции для своих клиентов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лосось на тарелке

Зачем рыбному рынку столько посредников

С недавних пор государство задаётся вопросом, зачем рынку столько посредников. Однако, с точки зрения бизнеса, все звенья в цепочке от моря до прилавка имеют свое значение. Ахмеева отметила, что такая схема, где добытчик продаёт рыбу трейдеру по небольшой марже, удобна всем участникам и способствует высокому обороту.

Все проблемы берут на себя трейдеры

Не все рыбаки имеют возможность или желание продавать рыбу напрямую переработчикам или торговым сетям. Бывает так, что им нужно работать с покупателями, которые требуют малые объёмы или не могут самостоятельно вывезти рыбу с Дальнего Востока. Трейдеры берут на себя эти проблемы, становясь "глазами и ушами" своих клиентов и обеспечивая контроль качества, сообщает Fishnews.