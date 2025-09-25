Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Агрессивный сигнал провоцирует конфликт: как водителю избежать опасной ситуации
Очень уродливая птица: Меркель вспомнила о прозвище
Правителей сожгли вместе с символами власти: археологи раскрыли шокирующую сцену конца династии
Бессмертие отменяется: почему природа сильнее всех биотехнологий
Калининград наступает на пятки Сочи: почему Балтика стала моднее Чёрного моря
Осенняя ловушка для огурцов: как сохранить урожай, когда листья начали умирать
Будильник звенит, а причёска уже готова: стрижки, которые всё делают сами
От Африки до Японии: куда мигрировали обезьяны и как увидеть это своими глазами
Анна Семенович подаёт в суд из-за ростовой куклы в виде себя: что возмутило певицу

Глаза и уши клиентов: зачем рыбному рынку нужны посредники, если можно продать напрямую

1:13
Экономика

Роль трейдера на рыбном рынке намного сложнее, чем просто перепродажа рыбы. По словам Гузель Ахмеевой, коммерческого директора компании "Икорный.ПРО", трейдеры выполняют функции аналитиков, логистов и консультантов, обеспечивая качество продукции для своих клиентов.

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Зачем рыбному рынку столько посредников

С недавних пор государство задаётся вопросом, зачем рынку столько посредников. Однако, с точки зрения бизнеса, все звенья в цепочке от моря до прилавка имеют свое значение. Ахмеева отметила, что такая схема, где добытчик продаёт рыбу трейдеру по небольшой марже, удобна всем участникам и способствует высокому обороту.

Все проблемы берут на себя трейдеры

Не все рыбаки имеют возможность или желание продавать рыбу напрямую переработчикам или торговым сетям. Бывает так, что им нужно работать с покупателями, которые требуют малые объёмы или не могут самостоятельно вывезти рыбу с Дальнего Востока. Трейдеры берут на себя эти проблемы, становясь "глазами и ушами" своих клиентов и обеспечивая контроль качества, сообщает Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
