Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почки кричат о помощи: 6 роковых ошибок, которые мы совершаем каждый день
Удивительные слова Дмитрия Диброва о разводе с женой: что он на самом деле думает об их отношениях
Громкий будильник теперь под запретом: чем рискуют жильцы
Тренировки во время беременности: главный враг или самый недооценённый союзник будущей мамы
Медовый месяц как за миллион: почему молодожёны выбирают Петербург вместо Мальдив
Больше никаких бумажных проблем: инновация, которая меняет привычки всего мира
Зубы разной формы и размером с котёнка: американские студенты раскопали нового хищника мелового периода
Вкус детства без скуки: винегрет неожиданно раскрывается заново
Полина Диброва и Дмитрий Дибров официально развелись: адвокат раскрыл детали громкого расставания

Дело не в Трампе: пугают профицитом, но цены на нефть на высоком уровне

1:59
Экономика

Множество ведущих западных аналитических компаний, финансовых институтов и даже министерство энергетики США, сигнализируют о вероятном избытке нефти на мировом рынке.

Станки-качалки для нефтедобычи
Фото: flickr.com by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Станки-качалки для нефтедобычи

Возможно ли снижение до 50 долларов

По мнению крупных игроков финансового сектора и международных организаций, это может привести к снижению стоимости нефти до 50 долларов за баррель с текущих 67.

Однако рынок пока не демонстрирует заметной реакции на эти заявления и предсказания о надвигающемся избыточном предложении. Даже постепенное наращивание добычи странами ОПЕК+ не оказывает существенного влияния на снижение цен.

Несмотря на опасения по поводу переизбытка, цены на нефть остаются стабильными. Приход к власти в США Дональда Трампа с его политикой стимулирования добычи также не вызвал паники на рынке, пишет oilcapital.ru.

Чьё мнение авторитетно на рынке 

Несмотря на некоторое снижение цен, маловероятно, что события в США станут определяющим фактором. Увеличение добычи в Гайане, постепенное восстановление добычи ОПЕК+ и другие факторы оказали определённое влияние, но не привели к обвалу цен. С начала года цена нефти несколько раз опускалась почти до 60 долларов за баррель, но в основном держалась в диапазоне 64-67 долларов за баррель.

"Для рынка нефти в большей степени важны не прогнозы экспертов, а прогнозные заявления тех организаций и лиц, которые влияют на предложение нефти, например, министров энергетики стран-членов ОПЕК и ОПЕК+. Для рынка важна и информация о будущей добыче нефти в США как от крупнейшего экспортёра нефти, не входящего ни в какие нефтяные картели и альянсы", — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Мир. Новости мира
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя Любовь Степушова Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста Игорь Буккер Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Последние материалы
Новый фаворит экспорта: Су-35 превращается в звезду мирового неба
Цифры, которые шокируют: долг блогера Митрошиной перед ФНС достиг астрономической суммы
Сильные антиоксиданты несут риск: эти специи требуют осторожности
Чудовище из Африки: птица, у которой под крыльями растут чужие лапы
Умыться перед разговором: как грузинский депутат унизил Зеленского
Большой взрыв или большая ошибка? Учёные признаются в сомнениях о начале Вселенной
Путеводный свет для туриста: эти маяки превратились из ориентиров в символы притяжения
Русский след заранее: военкор предрек опасную провокацию в Европе
Природа на грани: как ваши бытовые привычки ускоряют экологическую катастрофу
Лужайка уходит в зиму: 5 дел, без которых весной вместо травы будет мох и лужи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.