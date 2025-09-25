Дело не в Трампе: пугают профицитом, но цены на нефть на высоком уровне

Множество ведущих западных аналитических компаний, финансовых институтов и даже министерство энергетики США, сигнализируют о вероятном избытке нефти на мировом рынке.

Фото: flickr.com by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Станки-качалки для нефтедобычи

Возможно ли снижение до 50 долларов

По мнению крупных игроков финансового сектора и международных организаций, это может привести к снижению стоимости нефти до 50 долларов за баррель с текущих 67.

Однако рынок пока не демонстрирует заметной реакции на эти заявления и предсказания о надвигающемся избыточном предложении. Даже постепенное наращивание добычи странами ОПЕК+ не оказывает существенного влияния на снижение цен.

Несмотря на опасения по поводу переизбытка, цены на нефть остаются стабильными. Приход к власти в США Дональда Трампа с его политикой стимулирования добычи также не вызвал паники на рынке, пишет oilcapital.ru.

Чьё мнение авторитетно на рынке

Несмотря на некоторое снижение цен, маловероятно, что события в США станут определяющим фактором. Увеличение добычи в Гайане, постепенное восстановление добычи ОПЕК+ и другие факторы оказали определённое влияние, но не привели к обвалу цен. С начала года цена нефти несколько раз опускалась почти до 60 долларов за баррель, но в основном держалась в диапазоне 64-67 долларов за баррель.

"Для рынка нефти в большей степени важны не прогнозы экспертов, а прогнозные заявления тех организаций и лиц, которые влияют на предложение нефти, например, министров энергетики стран-членов ОПЕК и ОПЕК+. Для рынка важна и информация о будущей добыче нефти в США как от крупнейшего экспортёра нефти, не входящего ни в какие нефтяные картели и альянсы", — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.