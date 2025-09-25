Прощальный рейс Beluga ST: куда отправятся легендарные грузовые гиганты

Экономика

Один из легендарных супертранспортёров Airbus Beluga совершил свой последний рейс в этом месяце.

Фото: ru.wikipedia.org by NASA/Jim Grossmann is licensed under free for commercial use самолет Beluga во время выгрузки в Космическом центре Кеннеди

Рабочие будни гиганта

Этот гигантский самолёт впервые взлетел в 1995 году, чтобы перевозить детали между заводами Airbus. Всего было построено пять таких самолётов, которые на протяжении более 20 лет служили основой логистики компании.

С появлением Beluga XL в 2019 году старшие братья ST начали постепенно выводиться из эксплуатации. Airbus запустил крупный бизнес по грузовым перевозкам, но в январе отказался от него из-за экономических факторов и эксплуатационных проблем.

В планах создание новой модели

Теперь легендарные Beluga отправляются на покой, и последний самолёт Beluga ST № 4 завершил свой юбилейный полёт и приземлился в аэропорту Тулузы (Франция). Несмотря на уход, у Airbus есть планы на будущее — анонсируется создание нового дома для грузов-гигантов.