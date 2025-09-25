Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природа на грани: как ваши бытовые привычки ускоряют экологическую катастрофу
Лужайка уходит в зиму: 5 дел, без которых весной вместо травы будет мох и лужи
Китайские автомобили догнали конкурентов в дизайне, но уступают в металле: как коррозия атакует незаметно
Обычный карандаш заменит целый арсенал косметики: вот как оттенок решает всё
Секунды, которые решают судьбу: почему короткие всплески активности сильнее часов в спортзале
Кавказ в банке: зелёная аджика по-мегрельски обжигает, но влюбляет с первой ложки
Мужское и женское начало в одном теле: шокирующие создания, которые ломают законы природы
Туристы едут за солнцем, а получают гастрит: как курорты калечат пищеварение
Сибирская земля под давлением: когда вечная мерзлота взрывается, рождаются кратеры-призраки

Прощальный рейс Beluga ST: куда отправятся легендарные грузовые гиганты

1:05
Экономика

Один из легендарных супертранспортёров Airbus Beluga совершил свой последний рейс в этом месяце.

самолет Beluga во время выгрузки в Космическом центре Кеннеди
Фото: ru.wikipedia.org by NASA/Jim Grossmann is licensed under free for commercial use
самолет Beluga во время выгрузки в Космическом центре Кеннеди

Рабочие будни гиганта

Этот гигантский самолёт впервые взлетел в 1995 году, чтобы перевозить детали между заводами Airbus. Всего было построено пять таких самолётов, которые на протяжении более 20 лет служили основой логистики компании. 

С появлением Beluga XL в 2019 году старшие братья ST начали постепенно выводиться из эксплуатации. Airbus запустил крупный бизнес по грузовым перевозкам, но в январе отказался от него из-за экономических факторов и эксплуатационных проблем. 

В планах создание новой модели

Теперь легендарные Beluga отправляются на покой, и последний самолёт Beluga ST № 4 завершил свой юбилейный полёт и приземлился в аэропорту Тулузы (Франция). Несмотря на уход, у Airbus есть планы на будущее — анонсируется создание нового дома для грузов-гигантов. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Мир. Новости мира
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя Любовь Степушова Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста Игорь Буккер Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Сибирская земля под давлением: когда вечная мерзлота взрывается, рождаются кратеры-призраки
Мат как способ выживания: что на самом деле заставляет людей нецензурно выражаться
Аверины в новом сезоне: секретные проекты, где гимнастика встречается с фигурным катанием
Гигантские камни на высоте 2700 метров: разгадана тайна древних драконьих памятников Армении
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Бесплатные грибы дороже золота: когда тихая охота разоряет кошелёк
Последняя миля превратилась в арену борьбы: почему городские дороги играют против самокатчиков
Прощальный рейс Beluga ST: куда отправятся легендарные грузовые гиганты
Недосып убивает мозг и сердце: простой способ защититься, о котором мало кто знает
Шевелюра под властью гормонов: даже дорогой шампунь не спасёт от выпадения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.