Прощальный рейс Beluga ST: куда отправятся легендарные грузовые гиганты

Один из легендарных супертранспортёров Airbus Beluga совершил свой последний рейс в этом месяце.
Этот гигантский самолёт впервые взлетел в 1995 году, чтобы перевозить детали между заводами Airbus. Всего было построено пять таких самолётов, которые на протяжении более 20 лет служили основой логистики компании.
С появлением Beluga XL в 2019 году старшие братья ST начали постепенно выводиться из эксплуатации. Airbus запустил крупный бизнес по грузовым перевозкам, но в январе отказался от него из-за экономических факторов и эксплуатационных проблем.
Теперь легендарные Beluga отправляются на покой, и последний самолёт Beluga ST № 4 завершил свой юбилейный полёт и приземлился в аэропорту Тулузы (Франция). Несмотря на уход, у Airbus есть планы на будущее — анонсируется создание нового дома для грузов-гигантов.
