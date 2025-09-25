Новый газовый хаб в России: как Сахалин-3 изменит энергетическую карту региона

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2028 году планируется начало реализации нефтегазового проекта "Сахалин-3". Об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко во время пленарного заседания энергетического форума "Энергия Сахалина", проходившего на Дальнем Востоке.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Поставки в Китай и Дальневосточный федеральный округ

Лимаренко уточнил, что добываемый газ планируется поставлять в КНР и использовать для обеспечения потребностей Дальневосточного федерального округа. Кроме того, "Газпром" рассматривает возможность направления части газового конденсата, получаемого в рамках проекта "Сахалин-3", на предприятия для глубокой переработки.

Осуществление проекта "Сахалин-3" связано с разработкой газовых залежей Киринского и Южно-Киринского участков.

Объёмы запасов

Сергей Меньшиков, член правления и глава департамента "Газпрома", подчеркнул на форуме, что именно Киринское и Южно-Киринское газовые поля, входящие в "Сахалин-3", играют определяющую роль в обеспечении ресурсной базы для газового баланса Дальневосточного региона. Их общий объем извлекаемых запасов оценивается в 710 миллиардов кубических метров. В частности, Киринское месторождение содержит около 100 млрд куб. м газа, а Южно-Киринское — 611,7 млрд куб. м газа, а также 3,7 млн тонн нефтяного сырья, передаёт ТАСС.