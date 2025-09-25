Деньги не спят: эта компания с рекордной прибылью возглавила список крупнейших в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:31
Экономика

лидером среди ста крупнейших российских компаний по объёму чистой прибыли стал Сбер. Список доступен на веб-сайте издания.

Форум
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Форум

Сбербанк впервые занял лидирующую позицию в рейтинге наиболее прибыльных компаний России, продемонстрировав по результатам 2024 года чистую прибыль в размере 1 580,3 миллиарда рублей.

Второй по величине прибыльности компанией в списке оказалась "Роснефть", нефтегазовый гигант, чья чистая прибыль по итогам 2024 года составила 1 341 миллиард рублей.

Третье место в рейтинге занял "Газпром". Чистая прибыль этой компании за 2024 год достигла отметки в 1 318,7 миллиарда рублей.

В первую десятку компаний с самой высокой чистой прибылью также вошли "Сургутнефтегаз" (923,3 млрд рублей), "Лукойл" (851,5 млрд рублей), ВТБ (551,4 млрд рублей), "Новатэк" (500,2 млрд рублей), "Атомэнергопром" (351,4 млрд рублей), "Татнефть" (308,9 млрд рублей), и "Полюс" (305,5 млрд рублей), согласно Forbes.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
