Игра на опережение: почему Европа и Япония выигрывают на авторынке США, а Южная Корея ждёт

Власти США уменьшили таможенные сборы на автомобильную продукцию, ввозимую из стран Европейского союза, до 15%.
Ранее общая ставка для европейских автомобилей составляла 27,5%. Данное снижение тарифных ставок последовало после того, как администрация Дональда Трампа начала применять уменьшенные 15-процентные пошлины на ввоз автомобилей из Японии, начиная с 16 сентября.
В то же время пошлины на автомобили из Южной Кореи остаются на отметке 25% в связи с продолжающимися переговорами по уточнению деталей соглашения о торговле между двумя странами, которое было заключено в конце июля, пишет Korea Herald.
