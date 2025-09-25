Богатые тоже экономят: почему Porsche и Mercedes терпят крах на рынке EV

Экономика

Три года назад, перед выходом Porsche AG на биржу, её финансовый директор уверял инвесторов в скором превосходстве электрокаров компании над их бензиновыми аналогами в плане прибыльности.

Фото: commons.wikimedia.org by Danny Galvez from Pinoso, España, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Porsche 911 Carrera

Электрокары теряют рынок

Однако, столкнувшись с замедлением спроса на электромобиль Taycan и увеличением издержек производства, немецкий автопроизводитель отказался от планов по созданию электрического внедорожника класса люкс, перенёс сроки выпуска ряда других электромоделей и заявил о намерении добавить в свой ассортимент больше гибридов и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Состоятельные пересаживаются на другие авто

Сложности Porsche отражают тревожную тенденцию в автомобильной индустрии. Мировые производители испытывают трудности с убеждением состоятельных клиентов перейти на электромобили, несмотря на миллиардные инвестиции в их разработку.

Mercedes-Benz Group AG с трудом реализует свой флагманский электромобиль EQS стоимостью 110 000 евро, а спрос на Audi в Китае резко упал из-за появления бюджетных электромобилей от BYD Co. и Xiaomi Corp.

Убытки будут, так как состоятельные водители предпочитают автомобили с более эффективным расходом топлива, пишет Bloomberg.