Бензин на вес золота? Число АЗС в России сокращается

Экономика

Согласно аналитическому отчёту "ОМТ-Консалт", число автозаправочных станций (АЗС), реализующих бензин, уменьшилось на 360 по всей России за период почти в два месяца.

АЗС
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
АЗС

Последние 2 месяца

В период с 28 июля по 22 сентября произошло сокращение количества АЗС на 2,6 процента, что эквивалентно 360 объектам. Это составляет примерно 1,6 процента от общего числа АЗС, функционирующих в стране.

Среди вертикально интегрированных нефтяных компаний наблюдалось снижение на 0,8 процента, в то время как среди независимых АЗС этот показатель достиг 4,1 процента. Анализ проводился с момента появления первых признаков проблем с поставками на рынке.

Наибольшие потери понесли АЗС в Южном федеральном округе, где количество заправочных станций, продающих бензин, сократилось на 14,2 процента (превысив 220 объектов). На Дальнем Востоке и в Приволжском федеральном округе зафиксировано уменьшение на 2 процента, а в Центральном федеральном округе — на 1,5 процента.

Критическое положение в Крыму

Критическое положение сложилось в Крыму и Севастополе, где около половины заправочных станций перестали заниматься продажей бензина.

Аналитики "ОМТ-Консалт" предупреждают, что риск увеличения дефицита остаётся актуальным из-за концентрации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и нефтебаз в западной части России, согласно "Ъ"..

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
