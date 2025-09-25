Доллар и евро больше не цари: куда теперь вкладывать деньги, чтобы не потерять

В текущей ситуации доллар и евро утрачивают статус единственно возможного инструмента для накопления средств.
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева поделилась советами о том, как грамотно распределить активы и минимизировать валютные риски.
Асяева подчеркнула, что в условиях санкций и ограниченного доступа к привычным резервным валютам становится актуальным рассмотрение возможности перевода части средств в валюты стран, поддерживающих экономические связи с Россией. Это представляется наиболее простым и доступным решением.
Финансист отметила, что такие валюты, как юань, рупия, лира и дирхам ОАЭ, позволяют диверсифицировать валютный портфель, хотя и могут быть более волатильными по сравнению с долларом и евро. Важно анализировать взаимосвязь этих валют с рублем, а также учитывать экономическую конъюнктуру стран, их выпускающих.
Инвестиции в драгоценные металлы также способны защитить от инфляционных процессов. Кроме того, альтернативой могут служить товарные активы и недвижимость, однако следует учитывать сопутствующие риски, подытожила Асяева, пишет "Прайм".
