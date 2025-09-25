Бизнесу — передышка: россиян ждёт новый тип кредитных каникул. Вот правила

Начиная со следующего месяца российские самозанятые, а также малые и средние предприятия смогут воспользоваться возможностью оформления кредитных каникул не чаще одного раза в пятилетний период.
Об этом заявил Александр Демин от партии "Новые люди", возглавляющий комитет Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса.
С 1 октября субъекты малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан, получат право на отсрочку по кредитным платежам с интервалом не реже одного раза в пять лет. Данная мера позволит им приостановить выполнение кредитных обязательств на срок до полугода, в течение которого выплаты по кредиту будут временно заморожены.
Депутат подчеркнул, что данное право распространяется исключительно на договоры, заключенные после 1 марта 2024 года, и не окажет негативного влияния на кредитную историю заёмщика. Предельный размер кредита, доступного для оформления каникул, будет установлен правительством.
Согласно действующему законодательству, максимальные суммы кредитов следующие:
При этом воспользоваться кредитными каникулами не смогут организации, находящиеся в стадии реорганизации или банкротства, имеющие судебное решение о мировом соглашении по задолженности, а также в случае предъявления исполнительного документа или требования к поручителю. Ограничения также распространяются на случаи, когда предмет залога находится под взысканием, имеется просрочка по кредиту, превышающая 30 дней, или предъявлено требование со стороны кредитора, пишет ТАСС.
