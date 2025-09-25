Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шёпот из воды оказался не эхом: зверь с белой кожей воспроизвёл интонацию человеческой речи
Семейные скелеты в шкафу: почему Илон Маск больше не хочет знать своего отца
Мотоцикл мечты обернулся ловушкой: почему первые полгода самые смертельные для новичков
Оксана Фандера после трёх лет в тени: как выглядит актриса, оставившая семью в России
Затерянные в веках: 1600-летние монеты обнаружили археологи. Есть ли связь с Иисусом
Утренний лёд на лице: секрет сияния или шаг к преждевременному старению
Этот секретный ингредиент превратит вашу пиццу в диетический шедевр — раскроем рецепт
Авокадо дома запускает фабрику из 200 плодов за сезон: что нужно, чтобы это случилось
Вараны, бары на крышах и китайский квартал: каким ещё встречает гостей Бангкок

Бизнесу — передышка: россиян ждёт новый тип кредитных каникул. Вот правила

2:00
Экономика

Начиная со следующего месяца российские самозанятые, а также малые и средние предприятия смогут воспользоваться возможностью оформления кредитных каникул не чаще одного раза в пятилетний период.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Об этом заявил Александр Демин от партии "Новые люди", возглавляющий комитет Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса.

Отсрочка по кредитным платежам

С 1 октября субъекты малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан, получат право на отсрочку по кредитным платежам с интервалом не реже одного раза в пять лет. Данная мера позволит им приостановить выполнение кредитных обязательств на срок до полугода, в течение которого выплаты по кредиту будут временно заморожены.

Касается не всех договоров

Депутат подчеркнул, что данное право распространяется исключительно на договоры, заключенные после 1 марта 2024 года, и не окажет негативного влияния на кредитную историю заёмщика. Предельный размер кредита, доступного для оформления каникул, будет установлен правительством.

Согласно действующему законодательству, максимальные суммы кредитов следующие:

  • для средних предприятий — 1 миллиард рублей,
  • для малых — 400 миллионов рублей,
  • для микропредприятий — 60 миллионов рублей,
  • для самозанятых — 10 миллионов рублей.

Какие организации могут воспользоваться

При этом воспользоваться кредитными каникулами не смогут организации, находящиеся в стадии реорганизации или банкротства, имеющие судебное решение о мировом соглашении по задолженности, а также в случае предъявления исполнительного документа или требования к поручителю. Ограничения также распространяются на случаи, когда предмет залога находится под взысканием, имеется просрочка по кредиту, превышающая 30 дней, или предъявлено требование со стороны кредитора, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Новости спорта
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Мир. Новости мира
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Затерянные в веках: 1600-летние монеты обнаружили археологи. Есть ли связь с Иисусом
Утренний лёд на лице: секрет сияния или шаг к преждевременному старению
Этот секретный ингредиент превратит вашу пиццу в диетический шедевр — раскроем рецепт
Авокадо дома запускает фабрику из 200 плодов за сезон: что нужно, чтобы это случилось
Вараны, бары на крышах и китайский квартал: каким ещё встречает гостей Бангкок
Аллергия на кошек и пыль впервые потеряла силу: новый метод нейтрализует симптомы быстрее любой таблетки
Шокирующая цена и соседство с известным блогером: что известно о новой квартире Собчак
Утюг сияет чистотой: копеечный метод удаления нагара — ваша одежда скажет спасибо
Новый формат Урганта: как ведущий зарабатывает миллионы без вечернего шоу
Цена ржи ниже спичек? Что происходит с производством главного хлеба России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.