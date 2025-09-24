Цена ржи ниже спичек? Что происходит с производством главного хлеба России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:01
Экономика

На конференции "Мельница-2025" Игорь Свириденко, президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, подчеркнул, что в стране наблюдается устойчивое снижение объемов производства ржи, что приводит к утрате традиций.

ржаной хлеб
Фото: freepik is licensed under public domain
ржаной хлеб

Сокращение производства

Если в последний год существования СССР (1990) было собрано 16,4 млн тонн, то к 2018 году эта цифра сократилась в восемь раз, опустившись ниже 2 млн тонн.

В 2024 году общий урожай ржи составил приблизительно 1,2 млн тонн, а по прогнозам на 2025 год ожидается дальнейшее снижение до 1,1 млн тонн. Для сравнения, в 2022 году было собрано 2,2 млн тонн, а в 2002 году — 7,1 млн тонн.

Свириденко объясняет падение производства двумя факторами: меньшей урожайностью ржи по сравнению с пшеницей и ее экономической невыгодностью.

Стоимость ржи

Он отметил, что в Сибири, в частности на Алтае, цена за килограмм ржи составляет около 8,5 рублей. При этом, по его словам, найти другой продукт по такой низкой цене сложно. Килограмм ржи стоит меньше, чем две коробки спичек, что делает ее производство экономически нецелесообразным.

Утрата традиций

Несмотря на то, что для большинства населения планеты ржаной хлеб не является основным продуктом питания, а в южных регионах России он мало популярен, снижение его производства ведет к утрате национальных традиций и идентичности, поскольку Россия исторически является одним из основных производителей ржаного хлеба, пишет "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
