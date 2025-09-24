Нефть качнулась в такт политике: падение запасов в США подстегнуло цены

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Вечерние торги в среду демонстрируют уверенный рост нефтяных котировок, что объясняется опасениями относительно возможных перебоев с поставками.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Переговоры зашли в тупик

Дополнительным стимулом для роста цен послужили сообщения в СМИ о том, что переговоры по возобновлению экспорта нефти из иракского Курдистана зашли в тупик. Производители в регионе настаивают на гарантиях по ряду задолженностей, что тормозит процесс возобновления поставок, оцениваемых примерно в 230 тысяч баррелей в сутки.

Ограничения в поставках

В западной прессе появилась информация о планах Chevron экспортировать лишь около половины от 240 тысяч баррелей в сутки, добываемых компанией совместно с партнёрами в Венесуэле. Сообщается, что новое разрешение, выданное правительством США в июле, ограничивает поставки тяжёлой нефти в американские порты.

Опасения по поводу введения ограничений на поставки нефти из России

Участники рынка внимательно следят за развитием ситуации в Восточной Европе, опасаясь введения новых ограничений в отношении нефти из России. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября, вновь призвал страны отказаться от закупок российской нефти и газа.

Цены пошли вверх

Опубликованные в среду данные министерства энергетики США показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на 607 тысяч баррелей за прошедшую неделю. Эти данные оказались неожиданными для аналитиков, которые, по информации Trading Economics, прогнозировали рост запасов в среднем на 800 тысяч баррелей.

Запасы бензина за неделю уменьшились на 1,08 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 1,685 млн баррелей. При этом резервы в Кушинге (США), где хранится нефть, увеличились на 177 тысяч баррелей, пишет "Финмаркет".

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 мск выросли до 68,93 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах NYMEX подорожали до 64,72 доллара за баррель.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
