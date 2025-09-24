Где двери открыты всегда: что нужно знать молодым специалистам Кубани для карьерного взлёта

Число резюме от молодых людей в возрасте 18-24 лет продолжает расти. Они становятся более активными в поиске работы.

Спрос на кадры в регионах

Региональная экономика демонстрирует устойчивый спрос на кадры в различных отраслях, особенно для соискателей с рабочими специальностями и средним профессиональным образованием, пишет kubanpress.ru.

Дефицит кадров

В Краснодарском крае дефицит специалистов — не временная проблема, а системная: нехватка наблюдается в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, педагогике, медицине и торговле. Здесь спрос на определённые специальности значительно превышает предложение. Для молодёжи это открывает множество возможностей — важно лишь вдумчиво выбирать направление, чтобы стать востребованным и развиваться.

Дефицитная профессия

Если выбрать дефицитную профессию, это даст хорошие перспективы и возможности для карьерного роста. Главное — не спешить, а подумать: можно ли реализоваться в этой сфере, какие навыки необходимо развивать и чему учиться. Эксперты подтверждают, что для молодёжи на Кубани и в России открыто множество новых путей. Важно не просто "попасть в профессию", а оставаться гибким, следить за тенденциями рынка и развивать необходимые навыки.

Смогут ли удержать

Рост числа резюме сигнализирует о готовности молодёжи к активному поиску работы. Вопрос в том, смогут ли госучреждения и компании предложить такие условия, которые помогут удержать молодёжь в профессии и в регионе.