Доллар и юань шатают рубль, а акции играют в рулетку: что ждёт инвесторов завтра

5:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Итоги торгов среды на российском рынке оказались не самыми удачными. Индекс Мосбиржи к концу основной сессии просел на 1,27% и остановился на отметке 2 723,58 пункта. Долларовый индекс РТС снизился ещё сильнее — на 2,02%, до уровня 1 021,52 пункта. Ослабление затронуло и курс юаня: он упал на 4,1 копейки, до 11,663 рубля.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рынок падает

"На российском рынке акций прокатилась волна продаж, на минимуме индекс Мосбиржи побывал у 2 675 пунктов, затем удалось наверстать большую часть дневных потерь", — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Лидеры торгов и неожиданные фавориты

Несмотря на общий спад, некоторые бумаги показали заметный рост. В первую очередь речь идёт о ретейлере "Магнит", акции которого подорожали на 5,4%. По мнению аналитиков, это связано с ожиданием увеличения среднего чека на фоне грядущего повышения НДС.

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции ретейлера 'Магнит' (+5,4%), скорее всего, в ожидании роста среднего чека в торговой сети после повышения НДС", — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

На другом полюсе оказались бумаги "Абрау-Дюрсо". Обыкновенные акции компании подешевели на 1,5%. Инвесторы настороженно восприняли планы винодельческого холдинга расширяться в непрофильные сферы бизнеса, не увидев в этом очевидных преимуществ.

А что если…

А что если курс доллара выйдет за пределы 84 рублей? Тогда можно ожидать ускоренного роста импортных цен и давления на потребительский рынок.

Если индекс Мосбиржи уйдёт ниже 2 675 пунктов, возможна краткосрочная коррекция с дальнейшим восстановлением при появлении позитивных сигналов.

Мифы и правда Миф: российский рынок полностью закрыт для иностранцев.

Правда: доступ ограничен, но ряд иностранных инвесторов работает через дружественные юрисдикции.

Миф: инвестировать можно только с крупными суммами.

Правда: доступна покупка одной акции или доли через брокерские сервисы.

Миф: акции всегда растут в долгосрочной перспективе.

Правда: некоторые компании теряют капитализацию, поэтому нужна диверсификация. 3 интересных факта Индекс Мосбиржи существует с 1997 года и отражает состояние крупнейших компаний РФ. РТС рассчитывается в долларах, что делает его более чувствительным к валютным колебаниям. "Магнит" — один из крупнейших ритейлеров Европы по количеству торговых точек. Исторический контекст 1998 год: дефолт и падение индекса на рекордные уровни.

2008 год: мировой кризис обрушил российский рынок почти на 70%.

2014 год: введение санкций привело к сильной волатильности.

2020 год: пандемия и нефтяной шок вызвали резкое снижение, но рынок быстро восстановился.