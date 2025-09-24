Доллар и юань шатают рубль, а акции играют в рулетку: что ждёт инвесторов завтра

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:54
Экономика

Итоги торгов среды на российском рынке оказались не самыми удачными. Индекс Мосбиржи к концу основной сессии просел на 1,27% и остановился на отметке 2 723,58 пункта. Долларовый индекс РТС снизился ещё сильнее — на 2,02%, до уровня 1 021,52 пункта. Ослабление затронуло и курс юаня: он упал на 4,1 копейки, до 11,663 рубля.

Рынок падает
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рынок падает

"На российском рынке акций прокатилась волна продаж, на минимуме индекс Мосбиржи побывал у 2 675 пунктов, затем удалось наверстать большую часть дневных потерь", — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Лидеры торгов и неожиданные фавориты

Несмотря на общий спад, некоторые бумаги показали заметный рост. В первую очередь речь идёт о ретейлере "Магнит", акции которого подорожали на 5,4%. По мнению аналитиков, это связано с ожиданием увеличения среднего чека на фоне грядущего повышения НДС.

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции ретейлера 'Магнит' (+5,4%), скорее всего, в ожидании роста среднего чека в торговой сети после повышения НДС", — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

На другом полюсе оказались бумаги "Абрау-Дюрсо". Обыкновенные акции компании подешевели на 1,5%. Инвесторы настороженно восприняли планы винодельческого холдинга расширяться в непрофильные сферы бизнеса, не увидев в этом очевидных преимуществ.

А что если…

  • А что если курс доллара выйдет за пределы 84 рублей? Тогда можно ожидать ускоренного роста импортных цен и давления на потребительский рынок.
  • Если индекс Мосбиржи уйдёт ниже 2 675 пунктов, возможна краткосрочная коррекция с дальнейшим восстановлением при появлении позитивных сигналов.

Мифы и правда

  • Миф: российский рынок полностью закрыт для иностранцев.
    Правда: доступ ограничен, но ряд иностранных инвесторов работает через дружественные юрисдикции.

  • Миф: инвестировать можно только с крупными суммами.
    Правда: доступна покупка одной акции или доли через брокерские сервисы.

  • Миф: акции всегда растут в долгосрочной перспективе.
    Правда: некоторые компании теряют капитализацию, поэтому нужна диверсификация.

3 интересных факта

  1. Индекс Мосбиржи существует с 1997 года и отражает состояние крупнейших компаний РФ.

  2. РТС рассчитывается в долларах, что делает его более чувствительным к валютным колебаниям.

  3. "Магнит" — один из крупнейших ритейлеров Европы по количеству торговых точек.

Исторический контекст

  • 1998 год: дефолт и падение индекса на рекордные уровни.

  • 2008 год: мировой кризис обрушил российский рынок почти на 70%.

  • 2014 год: введение санкций привело к сильной волатильности.

  • 2020 год: пандемия и нефтяной шок вызвали резкое снижение, но рынок быстро восстановился.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
