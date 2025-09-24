Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Панель остаётся чистой неделями: дорогая комплектация меркнет без простого флакона автохимии
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Тыква превращается в золото: оладьи, которые исчезают со стола быстрее, чем вы их жарите
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью
Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки
За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии

Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции

Экономика

Уголь уже более века остаётся одним из ключевых источников энергии для человечества. Несмотря на активное развитие возобновляемых технологий, эксперты и политики в США не спешат объявлять ему "приговор". В энергетическом балансе страны и мира уголь продолжает занимать значимое место, а его роль, по мнению специалистов, сохранится ещё на десятилетия.

Электростанции
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Электростанции

"Во всем мире уголь был самым значительным источником электроэнергии на протяжении 125 лет, и уголь будет оставаться им на протяжении еще десятков лет, независимо от действий политиков", — заявил министр энергетики США Крис Райт.

Уголь и экономика США

Американский рынок энергии — один из самых крупных и сложных в мире. Он сочетает в себе традиционные источники, такие как нефть, газ и уголь, а также активно развивающиеся возобновляемые направления — солнечную и ветровую генерацию. Однако даже при росте доли "зелёной" энергетики полностью отказаться от угольных электростанций, по словам министра, страна не может.

"США не могут позволить себе закрыть все свои угольные электростанции, потому что в этом случае цены на электричество в стране взлетят", — пояснил Крис Райт.

Сравнение источников электроэнергии

Источник энергии Преимущества Недостатки
Уголь Стабильность поставок, доступность Загрязнение, выбросы CO₂
Природный газ Более чистое сжигание, гибкость Цены зависят от внешнего рынка
Атомная энергетика Высокая мощность, низкие выбросы Дорогие проекты, вопросы безопасности
Солнечная энергия Экологичность, снижение зависимости Нестабильность, дорогие панели
Ветряная энергия Чистота и возобновляемость Зависимость от погоды, инфраструктура

А что если США откажутся от угля?

Если угольные станции будут закрыты одномоментно, энергосистема страны столкнётся с дефицитом. Это приведёт к росту цен на газ и нефть, усилению зависимости от импорта, а также ударит по промышленным предприятиям. Многие эксперты отмечают, что подобный сценарий станет испытанием для национальной безопасности.

Мифы и правда

  • Миф: уголь полностью исчезнет из энергетики через 10 лет.
    Правда: по прогнозам, он сохранит долю ещё несколько десятилетий.

  • Миф: возобновляемые источники уже дешевле угля.
    Правда: установка ВИЭ требует больших вложений и инфраструктуры.

  • Миф: уголь используют только в развивающихся странах.
    Правда: даже развитые экономики, включая США и Германию, продолжают опираться на него.

Исторический контекст

  1. В конце XIX века уголь стал основой индустриализации США и Европы.

  2. В 1970-е годы нефтяные кризисы вновь усилили его значение в энергетике.

  3. В XXI веке началась "зелёная" трансформация, но уголь по-прежнему занимает более 30% мирового производства электроэнергии.

3 интересных факта

  • США входят в тройку крупнейших потребителей угля вместе с Китаем и Индией.

  • В стране действует более 200 угольных электростанций, часть из них работает с середины прошлого века.

  • Современные технологии позволяют сокращать выбросы, например, с помощью фильтрации и улавливания CO₂.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Мир. Новости мира
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Новости спорта
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью
Межзвёздная гостья 3I/ATLAS: чем объект уникален и чего ждать от его пролёта в октябре
За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии
5 грубых ошибок перед домашней тренировкой: пора прекратить это делать, чтобы не навредить себе
25 сентября: Денис Давыдов, красные дьяволята и форсирование Днепра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.