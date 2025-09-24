Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции

Уголь уже более века остаётся одним из ключевых источников энергии для человечества. Несмотря на активное развитие возобновляемых технологий, эксперты и политики в США не спешат объявлять ему "приговор". В энергетическом балансе страны и мира уголь продолжает занимать значимое место, а его роль, по мнению специалистов, сохранится ещё на десятилетия.
"Во всем мире уголь был самым значительным источником электроэнергии на протяжении 125 лет, и уголь будет оставаться им на протяжении еще десятков лет, независимо от действий политиков", — заявил министр энергетики США Крис Райт.
Американский рынок энергии — один из самых крупных и сложных в мире. Он сочетает в себе традиционные источники, такие как нефть, газ и уголь, а также активно развивающиеся возобновляемые направления — солнечную и ветровую генерацию. Однако даже при росте доли "зелёной" энергетики полностью отказаться от угольных электростанций, по словам министра, страна не может.
"США не могут позволить себе закрыть все свои угольные электростанции, потому что в этом случае цены на электричество в стране взлетят", — пояснил Крис Райт.
|Источник энергии
|Преимущества
|Недостатки
|Уголь
|Стабильность поставок, доступность
|Загрязнение, выбросы CO₂
|Природный газ
|Более чистое сжигание, гибкость
|Цены зависят от внешнего рынка
|Атомная энергетика
|Высокая мощность, низкие выбросы
|Дорогие проекты, вопросы безопасности
|Солнечная энергия
|Экологичность, снижение зависимости
|Нестабильность, дорогие панели
|Ветряная энергия
|Чистота и возобновляемость
|Зависимость от погоды, инфраструктура
Если угольные станции будут закрыты одномоментно, энергосистема страны столкнётся с дефицитом. Это приведёт к росту цен на газ и нефть, усилению зависимости от импорта, а также ударит по промышленным предприятиям. Многие эксперты отмечают, что подобный сценарий станет испытанием для национальной безопасности.
Миф: уголь полностью исчезнет из энергетики через 10 лет.
Правда: по прогнозам, он сохранит долю ещё несколько десятилетий.
Миф: возобновляемые источники уже дешевле угля.
Правда: установка ВИЭ требует больших вложений и инфраструктуры.
Миф: уголь используют только в развивающихся странах.
Правда: даже развитые экономики, включая США и Германию, продолжают опираться на него.
В конце XIX века уголь стал основой индустриализации США и Европы.
В 1970-е годы нефтяные кризисы вновь усилили его значение в энергетике.
В XXI веке началась "зелёная" трансформация, но уголь по-прежнему занимает более 30% мирового производства электроэнергии.
США входят в тройку крупнейших потребителей угля вместе с Китаем и Индией.
В стране действует более 200 угольных электростанций, часть из них работает с середины прошлого века.
Современные технологии позволяют сокращать выбросы, например, с помощью фильтрации и улавливания CO₂.
