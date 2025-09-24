Экономика России вышла из тени: второй квартал показал удивительный рост

Федеральная служба статистики оставила без изменений свою первоначальную оценку прироста валового внутреннего продукта страны.

Фото: pixabay.com by velikorodov94 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Во втором квартале 2025 года показатель составил 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за первые шесть месяцев — 1,2 процента.

В пятницу статистики обнародовали детальный анализ производства за апрель-июнь. Эти выводы полностью соответствуют тем, что были озвучены в августе. По расчетам, общий объем ВВП за указанный квартал в действующих ценах достиг 49,516 триллиона рублей. Физический индекс по отношению ко второму кварталу 2024 года вырос на 1,1 процента, а к первому кварталу текущего — на 6,5 процента. Кроме того, дефлятор ВВП прибавил 3,6 процента к прошлогоднему периоду.

За январь-июнь 2025 года суммарный ВВП в текущих ценах превысил 97 263,6 миллиарда рублей, с физическим приростом на 1,2 процента относительно первого полугодия 2024 года.

Среди факторов, подтолкнувших динамику во втором квартале, выделяются сектора, где валовая добавленная стоимость увеличилась заметно. Так, услуги гостиниц и общепита выросли на 9,2 процента, обрабатывающая промышленность — на 3,8 процента, стройка — на 2,7 процента. Дополнительный вклад внесли финансы со страхованием (плюс 11 процентов), сфера информации и коммуникаций (3,5 процента), а также развлечения, искусство и спорт (1,6 процента).

Однако не все направления порадовали: в водоснабжении, канализации и переработке отходов, а также в оптовой и розничной торговле, добыче сырья наблюдалось снижение показателей добавленной стоимости.