Росстат: цены на бензин в России с 15 по 22 сентября выросли на 0,62%

В период с 15 по 22 сентября средняя стоимость бензина на заправках страны увеличилась на 0,62 процента, что эквивалентно 39 копейкам, и достигла 63,28 рубля за литр.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Аналогично дизель подорожал на 0,45 процента, или 32 копейки, поднявшись до 72,2 рубля. Эти показатели отражены в свежем обзоре Федеральной службы государственной статистики.

Предыдущая неделя показала чуть меньший подъем: бензин прибавил 0,45 процента (28 копеек), остановившись на 62,89 рубля, а дизель — 0,21 процента (15 копеек), составив 71,88 рубля. Общий уровень инфляции за указанный отрезок времени в сентябре ограничился 0,08 процента.

По маркам топлива динамика тоже неоднородна: АИ-92 подорожал на 0,7 процента до 60,05 рубля, АИ-95 — на 0,57 процента до 65,44 рубля, а АИ-98 вырос минимально, на 0,15 процента, достигнув 85,33 рубля. Корректировки затронули 82 субъекта Федерации, с наибольшим скачком в Тульской области (плюс 2,6 процента) и Кировской (плюс 2,3 процента). В столице подъем составил 0,2 процента, в Северной столице — 0,6 процента.

Августовские торги на бирже вернули цены на бензин к уровням сентября прошлого года, но к концу месяца АИ-95 немного снизился, в то время как АИ-92 в начале осени сохранил восходящий тренд. Это сказывается на розничных сетях, где темпы удорожания ускоряются. Кроме того, в отдельных территориях фиксируют сбои в логистике горючего.

Первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин отметил, что внутренний сектор останется насыщенным ресурсами, и регуляторы не допустят дефицита, прибегая при необходимости к жестким шагам, включая контроль за отгрузками за границу.

Кабинет министров изучает вариант сохранения запрета на зарубежные поставки бензина в октябре для добывающих фирм, а также введение аналогичных мер для дизеля, поведал корреспондентам РИА Новости инсайдер из профильной сферы во вторник.

Действующий мораторий на бензиновый экспорт действует до конца текущего месяца для всех участников рынка. Ранее планировали смягчение в следующем месяце, ограничив его только мелкими игроками — трейдерами, хранилищами и предприятиями с годовым выпуском менее миллиона тонн.