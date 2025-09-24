Секретный скачок цен: что подорожало в России за неделю сильнее всего

В России темпы роста цен слегка возросли: за неделю с 16 по 22 сентября они увеличились на 0,08%, что вдвое больше, чем на предыдущем отрезке.

Фото: Pixabay by Alex Volodsky is licensed under Free for use under the Pixabay

С января накопленный подъем составил уже 4,16%, а за весь месяц — 0,21%. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики.

Свежие овощи и фрукты в целом остались на прежнем уровне, но отдельные позиции заметно подешевели. Например, картофель и яблоки потеряли в цене 2,2%, капуста с луком — 2,1%, морковь снизилась на 1,8%, свекла — на 1,1%, а огурцы — на 0,7%. Зато помидоры взлетели на 10%, а бананы прибавили 1,2%.

В сегменте других продуктов питания наблюдался преимущественно рост. Яйца подорожали на 1,5%, куриное мясо — на 0,6%, говядина и сухие смеси для малышей — на 0,3%. Свинина, копченые колбасы, сосиски, мясные консервы для детей, ультрапастеризованное молоко и пшеничный хлеб выросли на 0,2%. Пастерное молоко, сыры, подсолнечное масло, консервы из овощей и фруктов для детского питания, мука, ржаной хлеб — все это прибавило 0,1%.

С другой стороны, творог, рис и чай подешевели на 0,2%, баранина, вареные колбасы, мороженая рыба, сливочное масло, сметана, сахар, гречка, вермишель, печенье и соль — на 0,1%.

Среди товаров повседневного спроса спички подорожали на 0,3%, мыло для стирки и корм для питомцев — на 0,1%. В то же время гигиенические прокладки снизились на 0,6%, туалетная бумага — на 0,3%, подгузники для детей и зубные щетки — на 0,2%.

Бытовая электроника порадовала снижением: смартфоны подешевели на 0,5%, пылесосы — на 0,4%, телевизоры — на 0,3%. Стоимость новых авто — как импортных, так и российских — осталась стабильной. Зато бензин подорожал на 0,6%, а дизтопливо — на 0,4%.

Фармацевтический рынок тоже показал подъем: мази левомеколь и ренгалин выросли на 0,9%, активированный уголь — на 0,7%, нимесулид — на 0,6%. Валидол, пенталгин и трекрезан прибавили 0,5%, лизобакт — 0,4%, анальгин — 0,3%, корвалол — 0,1%.