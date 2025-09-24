Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля устала от картошки? Простые приёмы возвращают плодородие даже убитым грядкам
Месяц прогула — 12 лет срока: закон для военнообязанных ужесточили
Ловушка для уклонистов: до 12 лет тюрьмы за симуляцию болезни
Великий обман ЕС: Европа воюет с Россией, но покупает её нефть через Индию
Чиара Феррагни под судом: обвинение в мошенничестве с праздничным тортом шокировало общественность
Олимпийский огонь загорелся в домах: платформа здоровья меняет привычки семей
Продуктовая корзина хрустит громче кассы: сколько на самом деле уходит на еду
Забудьте про спортзал: вот как похудеть без тренировок всего за три недели
Фарфоровый трон в цепях жёлтого налёта? Неожиданное средство с кухни стирает камень и дарит блеск

Секретный скачок цен: что подорожало в России за неделю сильнее всего

3:13
Экономика

В России темпы роста цен слегка возросли: за неделю с 16 по 22 сентября они увеличились на 0,08%, что вдвое больше, чем на предыдущем отрезке.

100 и 500 рублей
Фото: Pixabay by Alex Volodsky is licensed under Free for use under the Pixabay
100 и 500 рублей

С января накопленный подъем составил уже 4,16%, а за весь месяц — 0,21%. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики.

Свежие овощи и фрукты в целом остались на прежнем уровне, но отдельные позиции заметно подешевели. Например, картофель и яблоки потеряли в цене 2,2%, капуста с луком — 2,1%, морковь снизилась на 1,8%, свекла — на 1,1%, а огурцы — на 0,7%. Зато помидоры взлетели на 10%, а бананы прибавили 1,2%.

В сегменте других продуктов питания наблюдался преимущественно рост. Яйца подорожали на 1,5%, куриное мясо — на 0,6%, говядина и сухие смеси для малышей — на 0,3%. Свинина, копченые колбасы, сосиски, мясные консервы для детей, ультрапастеризованное молоко и пшеничный хлеб выросли на 0,2%. Пастерное молоко, сыры, подсолнечное масло, консервы из овощей и фруктов для детского питания, мука, ржаной хлеб — все это прибавило 0,1%.

С другой стороны, творог, рис и чай подешевели на 0,2%, баранина, вареные колбасы, мороженая рыба, сливочное масло, сметана, сахар, гречка, вермишель, печенье и соль — на 0,1%.

Среди товаров повседневного спроса спички подорожали на 0,3%, мыло для стирки и корм для питомцев — на 0,1%. В то же время гигиенические прокладки снизились на 0,6%, туалетная бумага — на 0,3%, подгузники для детей и зубные щетки — на 0,2%.

Бытовая электроника порадовала снижением: смартфоны подешевели на 0,5%, пылесосы — на 0,4%, телевизоры — на 0,3%. Стоимость новых авто — как импортных, так и российских — осталась стабильной. Зато бензин подорожал на 0,6%, а дизтопливо — на 0,4%.

Фармацевтический рынок тоже показал подъем: мази левомеколь и ренгалин выросли на 0,9%, активированный уголь — на 0,7%, нимесулид — на 0,6%. Валидол, пенталгин и трекрезан прибавили 0,5%, лизобакт — 0,4%, анальгин — 0,3%, корвалол — 0,1%.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Силы тратятся, а прогресса нет: простые правила, которые помогают выйти из тренировочного застоя
Новости спорта
Силы тратятся, а прогресса нет: простые правила, которые помогают выйти из тренировочного застоя
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова Прикоснитесь к тайне ночи: тьма пробуждает скрытые резервы памяти и воображения Игорь Буккер Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Конец дешёвой нефти из России? ЕС готовит сюрприз для Венгрии и Словакии
Узбекские самолеты и казахстанские локомотивы: финансовая неосмотрительность или ход в глобальной игре?
Волосы — как десертный стол: карамель, шоколад и шампань теперь носят на голове
Рубальской предлагали переезд, но она осталась: поэтесса объяснила, что держит её в России
Андерсон упустил шанс: почему режиссёр Нефти расстроен из-за Миссия невыполнима
Из крошечной лавки во Флоренции — в мировой бренд: как итальянский сэндвич покорил мир
Дочь Бена Аффлека выступила с резонансной речью в ООН: что потребовала Вайолет
Секретные файлы 9/11: ЦРУ и ФБР раскрыты — шок от Такера Карлсона
Капсула с посланием из будущего всколыхнула Нью-Йорк: что скрывал загадочный контейнер под памятником
Легенда Нила: шестиметровый хищник, который переворачивал лодки и ел людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.