Удар по Яшкино и Кириешкам: кого ещё привлекли к суду по национализации

Экономика

Рассмотрение дела о переходе в государственную собственность компании, владеющей брендами "Кириешки" и "Яшкино", перенесено Тверским районным судом Москвы на 1 октября, как следует из материалов суда. В деле появился ещё один ответчик.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о привлечении Марии Коржиловой в качестве соответчика по иску ведомства к её супругу, владельцу группы "КДВ" Денису Штенгелову, и его отцу Николаю.

Генеральная прокуратура 22 августа 2025 года подала иск с требованием о национализации акций группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Пром"), владеющей популярными брендами, такими как "Яшкино" и "Кириешки".

В качестве ответчиков по делу выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, имеющий австралийское гражданство, а также само АО "Кондитерус Пром". По информации прокуратуры, ответчики проживают за пределами России, но при этом используют находящиеся в России активы "для поддержки украинских военных формирований".

В качестве заинтересованных лиц указаны 58 организаций. Имущество Штенгеловых, оцениваемое в 500 миллиардов рублей, находится под арестом в качестве обеспечительной меры, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
