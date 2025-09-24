Европейский истребитель 6-го поколения так и не взлетит? Что происходит вокруг FCAS

Эрик Траппье, возглавляющий аэрокосмическую компанию Dassault Aviation, выразил мнение, что совместный проект трёх стран по созданию Scaf (Future Combat Air System — системы воздушного боя будущего) может трансформироваться в исключительно французскую инициативу.

Фото: ru.wikipedia.org by Tiraden is licensed under free for commercial use макет истребителя 6 поколения

Амбициозный проект

Об этом пишет французское издание Sud Ouest. Этот амбициозный проект, направленный на разработку европейского многоцелевого истребителя 6-го поколения, стартовал ещё в 2017 году по инициативе Берлина и Парижа. После присоединения Испании он обрёл статус крупнейшей оборонной программы в Европе. Тем не менее, из-за разногласий между Dassault и Airbus, международной аэрокосмической корпорацией, прогресс проекта "застопорился".

У нас опыт более 70 лет

По словам Траппье, решение самостоятельно вести проект обусловлен неудовлетворённостью сотрудничеством с Airbus, представляющей в большей степени интересы Германии и Испании.

"Мы обладаем всеми необходимыми компетенциями. Наш опыт работы составляет более 70 лет. У нас есть соответствующие навыки, мы открыты для сотрудничества, в том числе и с немецкими партнёрами", — подчеркнул в то же время глава Dassault Aviation.

В России же первым боевым самолётом шестого поколения станет перехватчик МиГ-41.