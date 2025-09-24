Игра по упрощённым правилам заканчивается: самозанятых готовят к новой модели

На заседании комитета Совфеда по экономической политике глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил планы по разработке новой модели вместо текущего режима самозанятых.
По словам министра, вопросы трудовых отношений требуют системного подхода и контроля. Особенно в поле внимания компании, которые "по факту под видом самозанятых трансформируют трудовые отношения".
Ранее правительством было дано обещание "не вмешиваться в дела" самозанятых до конца 2028 года, но министр подчеркнул важность уже сейчас начать разработку новых правил. Эти изменения затронут не только самозанятых, но и индивидуальных предпринимателей (ИП), пишет "Интерфакс".
