В Госдуме оценили последствия роста НДС до 22%

Повышение ставки НДС может негативно сказаться на экономике России. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Ранее Минфин предложил увеличить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 22%. Ведомство пояснило, что дополнительные средства направят на финансирование обороны и безопасности.
Комментируя предложения Минфина, Арефьев отметил, что рост НДС приведет к цепной реакции удорожания товаров и услуг.
"Даже если продукты первой необходимости останутся по прежней ставке в 10%, налоги все равно прибавляются к цене готовой продукции. А часть этой продукции используется как сырье или комплектующие, поэтому возникает эффект арифметической прогрессии", — пояснил депутат.
По его словам, рост инфляции автоматически повлечет повышение ключевой ставки. По мнению парламентария, что у государства есть другие резервы для пополнения бюджета.
"У нас 3,9 трлн рублей ликвидных активов Фонда национального благосостояния, колоссальные золотовалютные резервы, огромный теневой сектор экономики. Все это можно задействовать вместо повышения налогов", — заключил он.
