Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
База без чёрной сумки — звучит как бунт: но мода всё объясняет с лёгкостью
Холод против огня: лёд на далёкой звезде поставил под сомнение всё, что мы знали
Осень проверяет теплицу на прочность: что сделать сейчас, чтобы весной не пришлось начинать с нуля
На дне океана нашли розового незнакомца: науке известен всего один экземпляр
Россияне умеют всё, кроме нытья. А зумеры боятся плиты, драки и отвёрток
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Алсу открыла глаза на мужские измены: певица рассуждает на больную тему
Страховка пожирает бюджет семьи: неверный выбор опций делает каско бесполезным
Слоёные рулеты с лососем: закуска, которая исчезает со стола первой

В Госдуме оценили последствия роста НДС до 22%

2:01
Экономика

Повышение ставки НДС может негативно сказаться на экономике России. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Минфин
Фото: ru.wikipedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минфин

Ранее Минфин предложил увеличить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 22%. Ведомство пояснило, что дополнительные средства направят на финансирование обороны и безопасности.

Комментируя предложения Минфина, Арефьев отметил, что рост НДС приведет к цепной реакции удорожания товаров и услуг.

"Даже если продукты первой необходимости останутся по прежней ставке в 10%, налоги все равно прибавляются к цене готовой продукции. А часть этой продукции используется как сырье или комплектующие, поэтому возникает эффект арифметической прогрессии", — пояснил депутат.

По его словам, рост инфляции автоматически повлечет повышение ключевой ставки. По мнению парламентария, что у государства есть другие резервы для пополнения бюджета.

"У нас 3,9 трлн рублей ликвидных активов Фонда национального благосостояния, колоссальные золотовалютные резервы, огромный теневой сектор экономики. Все это можно задействовать вместо повышения налогов", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Красота и стиль
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
В Госдуме оценили последствия роста НДС до 22%
Атлетический пояс: защита для спины или ловушка для мышц — правда, о которой молчат тренеры
Простое правило, которое делает плодовые деревья сильнее и плодовитее: главный секрет щедрого урожая весной
Китай пообещал принять меры на фоне попыток США ограничить импорт российской нефти
Забытая икона воскресла: Burberry вытаскивает из нулевых образ, который снова диктует стиль
Половина людей выбрасывает, а вторая экономит тысячи: лайфхаки с кожурой авокадо
Горечь потерь: Крым может лишиться половины виноградного урожая
Один штрих в конце — и простой суп превращается в ресторанное блюдо
Почему у одних кошки ласковые, а у других — злые: дело не в породе, а совсем в другом
Когда море сходит с ума: места, где вода вращается с дьявольской скоростью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.