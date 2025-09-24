Горечь потерь: Крым может лишиться половины виноградного урожая

Экономика

Урожай винограда в Крыму в 2025 году, по прогнозам института "Магарач" и виноделов, может быть меньше на 30-50%.

Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Виноград

Опрошенные специалисты подтверждают, что засушливые условия в этом и прошлом году негативно сказались на состоянии виноградников.

Олег Ничвидюк, главный винодел Winpark, отметил, что почва уже два года подряд не получает достаточно влаги. Это приводит к тому, что в виноградных гроздях меньше сока и вес ягод в два раза ниже обычного. К тому же, засуха сопровождалась сильным ветром, что ещё сильнее сушило ягоды. Некоторые хозяйства даже потеряли весь урожай, пишет РБК.

Однако Михаил Храмов, владелец винодельни Tau-Sala, уточнил, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, качество их "рислинга" и "шардоне" осталось отличным.