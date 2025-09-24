Большая приватизация не за горами: какие компании продадут первыми и сколько заработает бюджет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Минфин России планирует приватизацию крупнейших госкомпаний в ближайшие годы, сохраняя контрольный пакет акций в стратегически важных компаниях. Это следует из материалов к проекту бюджета на 2026-2028 годы. 

Имеющие стратегическое значение

В документах указано, что приватизация приведёт к пополнению бюджета благодаря продаже долей в госкомпаниях. Однако государство сохранит контроль над акциями в компаниях-монополистах и тех, что имеют стратегическое значение. 

Бюджет пополнится

Министр финансов Антон Силуанов ранее отметил, что ряд сделок по приватизации состоится до конца 2025 года, и в бюджет планируется привлечь до 100 миллиардов рублей. В следующем году предполагается приватизация семи компаний, а поступления от продажи их акций могут составить от 100 до 300 миллиардов рублей, пишет ТАСС.

