Большая приватизация не за горами: какие компании продадут первыми и сколько заработает бюджет

Минфин России планирует приватизацию крупнейших госкомпаний в ближайшие годы, сохраняя контрольный пакет акций в стратегически важных компаниях. Это следует из материалов к проекту бюджета на 2026-2028 годы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Имеющие стратегическое значение

В документах указано, что приватизация приведёт к пополнению бюджета благодаря продаже долей в госкомпаниях. Однако государство сохранит контроль над акциями в компаниях-монополистах и тех, что имеют стратегическое значение.

Бюджет пополнится

Министр финансов Антон Силуанов ранее отметил, что ряд сделок по приватизации состоится до конца 2025 года, и в бюджет планируется привлечь до 100 миллиардов рублей. В следующем году предполагается приватизация семи компаний, а поступления от продажи их акций могут составить от 100 до 300 миллиардов рублей, пишет ТАСС.