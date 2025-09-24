От 15 до 30 тысяч: почему скоро курить в подъезде будет невыгодно

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что вероятность появления законопроекта с жёстким увеличением штрафов за курение и употребление алкоголя в подъездах в России в ближайшие два года составляет около 75%.
По её словам, законопроект уже внесён в Госдуму и поддержан большинством парламентариев, что говорит о серьёзных намерениях ужесточить ответственность. Штрафы могут вырасти с нынешних 1,5 тысяч рублей до 15 тысяч, а за повторное нарушение сумма может достигнуть 30 тысяч рублей или даже привести к административному аресту, пишет Газета.Ru.
Епифанова считает, что это поможет повысить эффективность наказаний, которые сейчас часто являются формальными. Если закон будет принят и честно применяться, то это может значительно улучшить санитарные условия в многоквартирных домах и защитить интересы жильцов от вредных привычек соседей.
Она также упомянула, что подобные меры успешно работают в Сингапуре, Исландии и Новой Зеландии.
