От 15 до 30 тысяч: почему скоро курить в подъезде будет невыгодно

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что вероятность появления законопроекта с жёстким увеличением штрафов за курение и употребление алкоголя в подъездах в России в ближайшие два года составляет около 75%.

Фото: commons.wikimedia.org by Vaper City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вейп

Законопроект в Госдуме

По её словам, законопроект уже внесён в Госдуму и поддержан большинством парламентариев, что говорит о серьёзных намерениях ужесточить ответственность. Штрафы могут вырасти с нынешних 1,5 тысяч рублей до 15 тысяч, а за повторное нарушение сумма может достигнуть 30 тысяч рублей или даже привести к административному аресту, пишет Газета.Ru.

Повышение эффективности наказаний

Епифанова считает, что это поможет повысить эффективность наказаний, которые сейчас часто являются формальными. Если закон будет принят и честно применяться, то это может значительно улучшить санитарные условия в многоквартирных домах и защитить интересы жильцов от вредных привычек соседей.

Успешные практики в мире

Она также упомянула, что подобные меры успешно работают в Сингапуре, Исландии и Новой Зеландии.