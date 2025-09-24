Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От 15 до 30 тысяч: почему скоро курить в подъезде будет невыгодно

Экономика

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что вероятность появления законопроекта с жёстким увеличением штрафов за курение и употребление алкоголя в подъездах в России в ближайшие два года составляет около 75%. 

Фото: commons.wikimedia.org by Vaper City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Законопроект в Госдуме

По её словам, законопроект уже внесён в Госдуму и поддержан большинством парламентариев, что говорит о серьёзных намерениях ужесточить ответственность. Штрафы могут вырасти с нынешних 1,5 тысяч рублей до 15 тысяч, а за повторное нарушение сумма может достигнуть 30 тысяч рублей или даже привести к административному аресту, пишет Газета.Ru.

Повышение эффективности наказаний

Епифанова считает, что это поможет повысить эффективность наказаний, которые сейчас часто являются формальными. Если закон будет принят и честно применяться, то это может значительно улучшить санитарные условия в многоквартирных домах и защитить интересы жильцов от вредных привычек соседей. 

Успешные практики в мире

Она также упомянула, что подобные меры успешно работают в Сингапуре, Исландии и Новой Зеландии. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
