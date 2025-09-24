Россия перестаёт быть главным рынком для Грузии? Что происходит с винным экспортом

В августе Грузия сократила экспорт вина в Россию на 20%, что стало минимальным показателем с апреля этого года.
По данным грузинской таможни, российские компании ввезли грузинского вина на сумму 13,7 миллиона долларов, по сравнению с 16,8 миллиона долларов месяцем ранее.
В целом за август экспорт грузинского вина в другие страны тоже упал на 15,5% и составил 20,1 миллиона долларов. Несмотря на снижение спроса, Россия остается основным потребителем грузинского вина в мире. На втором месте по импорту находится Польша с 1,4 миллиона долларов, а замыкает тройку лидеров Украина с 986,3 тысячи долларов, сообщает РИА Новости.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.