Россия перестаёт быть главным рынком для Грузии? Что происходит с винным экспортом

Экономика

В августе Грузия сократила экспорт вина в Россию на 20%, что стало минимальным показателем с апреля этого года.

Вино
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
По данным грузинской таможни, российские компании ввезли грузинского вина на сумму 13,7 миллиона долларов, по сравнению с 16,8 миллиона долларов месяцем ранее. 

В целом за август экспорт грузинского вина в другие страны тоже упал на 15,5% и составил 20,1 миллиона долларов. Несмотря на снижение спроса, Россия остается основным потребителем грузинского вина в мире. На втором месте по импорту находится Польша с 1,4 миллиона долларов, а замыкает тройку лидеров Украина с 986,3 тысячи долларов, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
