iPhone 17: где живут те, кто сможет купить его быстрее всех

Экономика

На iPhone 17 стоимостью 120 тысяч рублей быстрее всего накопят жители Москвы, где средняя зарплата составляет 160,7 тысяч рублей.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

По расчётам доцента Финансового университета Петра Щербаченко, если москвичи будут откладывать 7% от зарплаты (это примерно 11,249 рублей в месяц), то смогут позволить себе новинку примерно через 11 месяцев.

А вот жителям Кирова на это потребуется гораздо больше времени — целых два года и три месяца. Средняя зарплата кировчан составляет 63,7 тысяч рублей, а 7% от этой суммы — 4,459 рублей.

На iPhone 17 около полутора лет будут копить жители Московской области, Ростова-на-Дону и Рязани, где зарплаты составляют 108, 91,8 и 100,03 тысячи рублей соответственно.

Если же откладывать по 15%, москвичи смогут купить гаджет всего за пять месяцев. А жителям Ростова-на-Дону, Рязани, Краснодара, Самары и Московской области понадобится от семи до девяти месяцев. В Кировской области процесс займет больше года — около 12,6 месяца, а в Пермском крае — 10,3 месяца, пишет РГ.