Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хризантемы обижаются на осеннюю обрезку: когда руки лучше убрать от секатора
Женский презерватив меняет правила близости: он защищает там, где мужчина отказывается
Волшебство свежего бензина: что скрывается за внезапной прытью машины
Этот лайфхак от стюардесс может спасти жизнь: секрет безопасной позы в самолёте
Яйца динозавров из Цинлуншаня: китайские находки опровергают старые методы изучения окаменелостей
Знаменитости обожают это кардио: аэробные упражнения, которые эффективнее бега
Я в ужасе: Полина Гагарина призналась, почему ей тяжело помогать дочке с домашними заданиями
Осенний лес на вашем столе: напоминаем 4 способа сохранить грибы свежими до самой весны
Помада, которая держится дольше поцелуев и кофе: шаги, без которых даже люкс стирается за час

iPhone 17: где живут те, кто сможет купить его быстрее всех

1:31
Экономика

На iPhone 17 стоимостью 120 тысяч рублей быстрее всего накопят жители Москвы, где средняя зарплата составляет 160,7 тысяч рублей.

Женщина с телефоном расстроена
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Женщина с телефоном расстроена

По расчётам доцента Финансового университета Петра Щербаченко, если москвичи будут откладывать 7% от зарплаты (это примерно 11,249 рублей в месяц), то смогут позволить себе новинку примерно через 11 месяцев. 

А вот жителям Кирова на это потребуется гораздо больше времени — целых два года и три месяца. Средняя зарплата кировчан составляет 63,7 тысяч рублей, а 7% от этой суммы — 4,459 рублей. 

На iPhone 17 около полутора лет будут копить жители Московской области, Ростова-на-Дону и Рязани, где зарплаты составляют 108, 91,8 и 100,03 тысячи рублей соответственно. 

Если же откладывать по 15%, москвичи смогут купить гаджет всего за пять месяцев. А жителям Ростова-на-Дону, Рязани, Краснодара, Самары и Московской области понадобится от семи до девяти месяцев. В Кировской области процесс займет больше года — около 12,6 месяца, а в Пермском крае — 10,3 месяца, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Мир. Новости мира
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Грядка из огурцов станет золотым прииском: один сентябрьский приём превращает почву в чернозём
iPhone 17: где живут те, кто сможет купить его быстрее всех
Невинные ошибки при температуре могут стоить здоровья: самые опасные из них
Климатический ключ: как потепление открыло путь к древним миграциям из Африки
Фитнес на ладони: какие приложения реально прокачают тело, а какие — только нервы
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Даунсайз под капотом: почему даже премиум-авто теперь катаются на полторашках
Половинка лимона экономит целую зарплату: лайфхак, который стирает запахи и жир
Осень на тарелке: топ-5 блюд, которые согревают россиян лучше любого пледа
Зимний отпуск под угрозой: 5 направлений, куда лучше не ехать в это время года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.