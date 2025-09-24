Не только вафли: как подорожание кондитерских жиров отразится на других сладостях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Наиболее существенный скачок в расходах, почти на 50% по сравнению с прошлым годом, компания "КДВ Групп" отметила в категории вафельного жира.

Этот ингредиент, производимый из пальмового, иногда кокосового масла, является основой для кремовых начинок в кондитерской продукции.

Увеличение цен на кондитерские жиры обусловлено сокращением объемов их производства и ростом глобального спроса. По словам Михаила Мальцева, главы Масложирового союза, средняя цена на кондитерские жиры и пальмовое масло в России увеличилась на 20% в годовом исчислении. Дмитрий Леонов из "Руспродсоюза" заметил, что стоимость импортируемого пальмового масла выросла на 22,8% в рублях и 27,8% в долларах, а кокосового — на 41,7% и 50% соответственно.

Станислав Богданов, председатель Ассоциации компании розничной торговли, сообщил, что стоимость печенья и вафель для потребителя возросла на 10-12% за год. Розничные сети стараются сглаживать резкие колебания цен, постепенно перенося увеличение стоимости от поставщиков на полки магазинов, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
