Зарплата больше 100 тысяч: новый ориентир или временное явление

Экономика

По данным профессора Юлии Финогеновой из РЭУ им. Г. В. Плеханова, средняя номинальная зарплата в России в июне 2025 года составила 103,2 тыс. рублей. Ожидается, что до конца года этот показатель вырастет на 3-4%. Это на почти 16% выше, чем в прошлом году.

Эксперт также подчеркнула, что более точным индикатором является медианная зарплата. Она делит работников на две равные группы: половина зарабатывает больше, половина — меньше. В июне медианная зарплата достигла 66,2 тыс. рублей, увеличившись на 14,5% с начала года и на 20% по сравнению с июнем 2024 года. 

С учётом инфляции в 3,8% за первое полугодие, реальный рост медианной зарплаты составил 10,7%. Однако, как отметила Финогенова, темпы роста постепенно замедляются, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
